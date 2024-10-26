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“祝愿这片土地拥有美好的未来”——一位法国“老朋友”的来华新感悟

2024年10月26日14:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月26日电 题：“祝愿这片土地拥有美好的未来”——一位法国“老朋友”的来华新感悟

　　新华社记者马卓言、梁赛玉、陈志豪

　　“我已经记不清来过多少次中国了。”谈起同中国的密切友好交往，法国宪法委员会主席、前总理洛朗·法比尤斯说，很自豪被称作中国人民的“老朋友”。

　　法比尤斯曾以不同身份多次访华，也在法国接待过许多中国朋友。

　　金秋十月，应太湖世界文化论坛邀请，他再次来华，感受中国传统文化的魅力，见证中国式现代化建设给这片广袤土地带来的巨变。

　　从北京出发，乘高铁，穿太行。傍晚时分，落日的余温滋润着太行山麓的古村苏庄，法比尤斯一行参访至此，巧遇一场热闹的新婚出阁礼。

　　位于山西高平的苏庄村，古街老巷旧貌犹存，明清院落星罗棋布。据县志记载，北魏太武帝拓跋焘曾专程至此，欣赏两棵抱合在一起的连理树。“喜镇”的美誉正是由此而来。

　　红楹联、红灯笼、红标牌，敲锣打鼓，喜气盈盈，两位新人身穿传统中式喜服，在执礼的陪伴下并肩前行。这样的中国传统婚俗让法比尤斯很感兴趣。令他尤为惊喜的是，迎面走来的新郎马雨果，是一位从法国来华任教的法语老师。

　　“恭喜你们！祝福你们！”法比尤斯热情祝福这对新人。在他看来，这场中法联姻的仪式别具一格，寓意深远，是法中友好的象征和见证。

　　法比尤斯回忆起51年前，时任法国总统乔治·蓬皮杜访华，推动了两国文化交流，也深深影响了他。法比尤斯说，那不仅仅是一次外交活动，更是以文化交流推动建立友谊的里程碑时刻，为法中持久的友好关系奠定了基础。

　　“是文化拉近了法中关系。”法比尤斯说，“今年是法中文化旅游年，我希望双方能够发扬合作精神，鼓励两国游客互访。这种交流不仅能够丰富我们的文化内涵，更能加强法中之间的联系。”

　　在山西历史悠久的古建筑之间，法比尤斯这样阐释深化文化交流的意义：“通过持续的对话合作，法中两国不仅将保护好各自丰富的历史遗产，还将为所有人开创一个更加可持续的未来。”

　　从山西到长三角，从传统文化保护到绿色转型发展……此次中国之行，让“老朋友”法比尤斯又有了不少新体验、新感悟。“祝愿这片土地拥有美好的未来。”他由衷地说。

(责编：曹欣悦、崔越)

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