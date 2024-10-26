新华社耶路撒冷／德黑兰10月26日电 以色列国防军26日说，以军已完成对伊朗多个地区军事目标的“精准和定点打击”，以空军战机已安全返回以色列。伊朗军方同日表示，伊军成功防御以色列袭击，以军行动造成的“损失有限”。

以军发言人在一个视频声明中说：“我们的信息很明确，所有威胁以色列并试图将该地区拖入更广泛冲突升级者都将付出沉重代价。”

这张10月26日发布的照片显示，在对伊朗袭击期间，以色列总理内塔尼亚胡（中左）、国防部长加兰特（中右）以及国防军高级指挥人员坐在位于特拉维夫的国防军总部内。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

以军在另一份声明说，以空军战机打击了伊朗的导弹制造设施，这些设施生产的导弹“对以色列公民构成直接和紧迫威胁”，同时以军还打击了伊朗地对空导弹阵列等军事设施。

这张10月26日发布的照片显示，在对伊朗袭击期间，以色列国防军总参谋长哈莱维（左）坐在位于特拉维夫的国防军总部内。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

以军声明说，以军拥有一系列进攻性作战能力，“如果伊朗继续袭击以色列，以色列保留保护其公民的权利”，“以军正在进行形势评估，并准备采取防御和进攻行动”。

伊朗塔斯尼姆通讯社26日援引伊朗防空部队的声明说，伊军“集成防空系统”成功“拦截”以色列的“侵略”行动，以色列打击行动造成的“损失有限”。

这是10月26日4点50分左右拍摄的德黑兰市区。当地时间26日凌晨，新华社记者在伊朗首都德黑兰多次听到爆炸声。新华社记者姚兵摄

伊朗防空部队说，以色列当天袭击德黑兰、胡齐斯坦和伊拉姆省的部分军事基地，一些地方受到了“有限的破坏”，目前正对袭击规模进行调查。

以军26日凌晨称对伊朗军事目标实施精确打击。

(责编：曹欣悦、崔越)