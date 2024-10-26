人民网讯 10月25日，法国艺术大师贝纳·维内（Bernar Venet）“超越观念与物质”大型回顾展于北京凤凰中心举办开幕仪式。

正值中法建交60周年之际，此次展览是“中法文化旅游年”和“中法文化之春”的重要组成部分，突出了艺术在国际对话中的重要作用。作为贝纳·维内迄今在全球范围内规模最大的个人回顾展，该展由凤凰卫视主办，凤凰中心、凤凰艺术承办，贝纳·维内工作室和德萨画廊协办，美高梅为支持单位，中央美术学院提供学术支持，策展人乔纳斯·斯坦普（Jonas Stampe）与肖戈联合策划，并特邀著名演员、艺术家黄渤担任展览宣传大使，展览现场展出了贝纳·维内跨越60余年艺术生涯的近180件经典作品。

展览现场。主办方供图

法国艺术大师贝纳·维内，法国驻华大使白玉堂，凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威，凤凰卫视执行副总裁兼运营总裁李奇，法国驻华大使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞裴国良等嘉宾出席了开幕式。

本次展览的举办，既是两国在人文交流方面的深化见证，也为未来的合作打开了更多可能性。它不仅是一场艺术盛会，也是中法文化交流的重要里程碑。

嘉宾为本次展览剪彩。主办方供图

法国驻华大使白玉堂在致辞时表示，贝纳·维内的作品以前卫宏伟的姿态享誉世界，在法中建交60周年和法中文化旅游年这意义非凡的一年，我们非常荣幸看到纪念雕塑《聚合：52.5°弧×14》在凤凰中心广场落成，它象征着奥林匹克精神，也纪念着中法建交友谊，更彰显着法中文化与体育合作的充满活力。

凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威在致辞中表示，贝纳·维内先生的作品探讨观念与物质的关系，挑战了传统艺术的边界，也启发观众从不同视角观察世界。本次展览是法国观念艺术与中国建筑艺术的对话，也与凤凰卫视不断创新、多元包容的文化理念高度一致，无疑是中法文化交流的标志性时刻。

法国艺术大师贝纳·维内表示，很高兴在凤凰中心举办这场对他而言意义非凡的展览，这是其65年创作生涯中做过的最大规模的展览。“我对中国已经有一些经验，因为我的作品曾在香港、上海和广州展出过。如今能够举办这样重要的展览，是一种巨大的荣幸。我认为文化是一件大事。语言很难交流，但艺术是一种非常国际化的语言，它是最简单的交流方式。所以从这个意义上说，艺术在中法两国的交流中扮演着非常重要的角色。”

本次展览策展人乔纳斯·斯坦普和肖戈表示，本次展览既是对中法建交60周年的礼赞，也是在追溯贝纳·维内逾60年的艺术征途——一场始终在拓展形态、观念与物质边界的探索。他的作品质问艺术本源，深入其微观结构，超越表象，直面现实的复杂性。同时，正如贝纳·维内的艺术回顾作品一般，展览引导我们思考多元视角、观念、历史与身份和谐共存的重要性。这种共融是超越二元对立与世俗范畴的，它指向一种普遍的交汇，始终超越观念与物质之上，向我们展现出更深层的理解与包容。

据悉，展期从2024年9月28日持续至2025年2月28日。

(责编：曹欣悦、刘慧)