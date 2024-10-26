人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国艺术大师贝纳·维内“超越观念与物质”大型回顾展在京举办

2024年10月26日10:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 10月25日，法国艺术大师贝纳·维内（Bernar Venet）“超越观念与物质”大型回顾展于北京凤凰中心举办开幕仪式。

正值中法建交60周年之际，此次展览是“中法文化旅游年”和“中法文化之春”的重要组成部分，突出了艺术在国际对话中的重要作用。作为贝纳·维内迄今在全球范围内规模最大的个人回顾展，该展由凤凰卫视主办，凤凰中心、凤凰艺术承办，贝纳·维内工作室和德萨画廊协办，美高梅为支持单位，中央美术学院提供学术支持，策展人乔纳斯·斯坦普（Jonas Stampe）与肖戈联合策划，并特邀著名演员、艺术家黄渤担任展览宣传大使，展览现场展出了贝纳·维内跨越60余年艺术生涯的近180件经典作品。

展览现场。主办方供图

展览现场。主办方供图

法国艺术大师贝纳·维内，法国驻华大使白玉堂，凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威，凤凰卫视执行副总裁兼运营总裁李奇，法国驻华大使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞裴国良等嘉宾出席了开幕式。

本次展览的举办，既是两国在人文交流方面的深化见证，也为未来的合作打开了更多可能性。它不仅是一场艺术盛会，也是中法文化交流的重要里程碑。

法国艺术家贝纳·维内（Bernar Venet ），法国驻华大使白玉堂（Bertrand Lortholary），凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威，凤凰卫视执行副总裁兼运营总裁李奇，中央美术学院学术委员会主任、教授、博士生导师、中央美术学院原副院长苏新平，法国驻华大使馆文化事务公使衔参赞裴国良（Nicolas Pillerel ），美高梅文化艺术副总裁郭蕙心（Cristina Kuok），德萨画廊创始人帕斯卡尔·德萨（Pascal de Sarthe），艺评家、红砖美术馆高级策展人乔纳斯·斯坦普（Jonas Stampe）为本次展览剪彩

嘉宾为本次展览剪彩。主办方供图

法国驻华大使白玉堂在致辞时表示，贝纳·维内的作品以前卫宏伟的姿态享誉世界，在法中建交60周年和法中文化旅游年这意义非凡的一年，我们非常荣幸看到纪念雕塑《聚合：52.5°弧×14》在凤凰中心广场落成，它象征着奥林匹克精神，也纪念着中法建交友谊，更彰显着法中文化与体育合作的充满活力。

凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威在致辞中表示，贝纳·维内先生的作品探讨观念与物质的关系，挑战了传统艺术的边界，也启发观众从不同视角观察世界。本次展览是法国观念艺术与中国建筑艺术的对话，也与凤凰卫视不断创新、多元包容的文化理念高度一致，无疑是中法文化交流的标志性时刻。

法国艺术大师贝纳·维内表示，很高兴在凤凰中心举办这场对他而言意义非凡的展览，这是其65年创作生涯中做过的最大规模的展览。“我对中国已经有一些经验，因为我的作品曾在香港、上海和广州展出过。如今能够举办这样重要的展览，是一种巨大的荣幸。我认为文化是一件大事。语言很难交流，但艺术是一种非常国际化的语言，它是最简单的交流方式。所以从这个意义上说，艺术在中法两国的交流中扮演着非常重要的角色。”

本次展览策展人乔纳斯·斯坦普和肖戈表示，本次展览既是对中法建交60周年的礼赞，也是在追溯贝纳·维内逾60年的艺术征途——一场始终在拓展形态、观念与物质边界的探索。他的作品质问艺术本源，深入其微观结构，超越表象，直面现实的复杂性。同时，正如贝纳·维内的艺术回顾作品一般，展览引导我们思考多元视角、观念、历史与身份和谐共存的重要性。这种共融是超越二元对立与世俗范畴的，它指向一种普遍的交汇，始终超越观念与物质之上，向我们展现出更深层的理解与包容。

据悉，展期从2024年9月28日持续至2025年2月28日。

(责编：曹欣悦、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部