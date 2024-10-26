日前，中国国际青年交流中心与江西省青年联合会、央视网、景德镇市人民政府共同主办的“2024瓷上丝路·国际青年陶瓷文化艺术节”在江西景德镇举行。交流中心副主任陈芃、江西省青年联合会主席胡振燕、中央广播电视总台江西总站党委书记宋大珩和景德镇市委常委、副市长崔素香等出席启动仪式并致辞，中外陶瓷艺术领域青年代表和部分在华留学生近200人参加活动。

艺术节启幕后，举办了国际青年潮流文化沙龙暨“Z青春”国际青年会客厅第四期活动。活动以“瓷上青春 潮向未来”为主题，邀请中国、土耳其、韩国等国家的青年陶瓷艺术家分享从事陶瓷艺术创作的经验，共同见证这场传统文化与潮流文化的盛会。

在主题演讲环节，四名陶瓷艺术领域青年艺术家代表分别上台做了分享。土耳其青年艺术家佩琳因对陶瓷文化的深厚兴趣而来到景德镇，她分享了自己对陶瓷文化的思考与理解，她认为“陶瓷艺术饱含着人们对文化多样性繁荣发展、美美与共的美好期许”。韩国青年艺术家宋耎姝以自己的作品《银之海》为例，和大家分享了创作感悟，她认为“陶瓷艺术创作应当关注人与自然的和谐关系，从大自然中汲取养分”。第十二届全国青联委员、江西省青联副主席、国家级技能大师工作室领办人欧阳敏致力于陶瓷文化的传播，他在分享中强调，“陶瓷文化是中华文明与世界文明交流互鉴的桥梁和载体。各国青年应当做文化传承创新的践行者，充分挖掘各国历史文化的独特魅力和时代价值，把传统文化与潮流文化融汇在陶瓷艺术的创作中，为共同推动人类文明发展进步贡献青春力量。”景德镇学院陶瓷美术与设计艺术学院院长张博以《陶瓷艺术在空间中的应用》为题，分享了陶瓷文化所代表的中华传统文化如何与当代潮流文化相结合，共同绘制出一幅幅五彩斑斓的人类文明画卷。

文化沙龙环节由江西省青联委员、景德镇新青年湖田瓷社社长章晨主持，四位主讲嘉宾以及全国青联委员、江西省“赣鄱俊才”技能领军人才麻汇源，江西省青联委员、景德镇彤云山房陶瓷艺术有限公司主理人夏浩军等，以“在传统陶瓷文化和现代潮流文化中寻找创作的平衡点”为主题，同各国青年进行了热烈的交流。

艺术节期间，来自巴基斯坦、印度尼西亚、俄罗斯、摩洛哥等10余个国家的30余名青年代表参与文旅研学、特色直播、市集派对、非遗溯源、艺术展览等系列活动，并参观了三宝蓬美术馆、“景漂之家”等地点，沉浸式体验陶瓷拉坯、绘画、开窑等陶瓷制作工艺，深入感受景德镇陶瓷文化的魅力。

古窑体验陶瓷制作

参观陶瓷博物馆

参观陶阳里

与会中外青年代表表示，通过这次活动，自己对以陶瓷文化为代表的中华传统文化和不同文化背景下的青年潮流文化有了更加深刻的理解和认识，希望以此次活动为契机，进一步加深中外青年间的沟通了解，以瓷为媒、以瓷交友，在对话中碰撞思想火花，在交流中增进共鸣，当好中外文明交流互鉴的使者。（记者 李婧怡）

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