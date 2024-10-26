人民网阿尔及尔10月25日电 （记者郝瑞敏）由中国驻阿尔及利亚大使馆、阿尔及利亚文化和艺术部、中国石油非洲公司主办，成都市对外文化交流中心、阿尔及尔歌剧院承办的2024年阿尔及利亚“中国文化周”活动于当地时间10月24日在阿尔及尔歌剧院拉开帷幕。阿尔及利亚文化和艺术部长代表伊斯玛仪先生、阿尔及尔歌剧院院长布阿扎拉先生、中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛先生等嘉宾出席演出现场。

演出以戏曲舞蹈《百花争艳》开场，演员们选川剧音乐，扮川剧妆容，戴川剧头饰，舞川剧身段，以袖化蝶，舞动春光，展现了一幅春意盎然、繁花似锦的美丽画卷。演出现场，中国传统民族乐器二胡、笛子奏响阿尔及尔歌剧院；具有浓烈民族特色的羌族舞蹈、藏族舞蹈，让整个现场跟随演员们的舞蹈翩然起舞；川剧绝技变脸，配合木偶变脸，更是赢得现场掌声连连。演员们将成都之美，中国之美搬上舞台，带给阿尔及利亚观众一场视听盛宴。

中阿传统友谊深厚，文化交流活动更是层出不穷。本次演出由成都市对外文化交流中心组织独具成都特色的演出团队赴阿尔及利亚，期望通过文艺演出的形式，让不同文化背景的人能够在同一台演出里找到共鸣，从而拉近两国人民心与心的距离。

此次“中国文化周”活动分为大型“文艺演出”和“非遗互动展示”两部分。中国传统非物质文化遗产传承人们，带着自己传承的成都糖画、成都面人、成都棕编、成都绳编以及苏绣、苏灯、蚕丝、剪纸技艺，远渡重洋，从中国去到阿尔及利亚，让当地民众足不出户就能亲眼见到和体验到几千公里外的、精妙的华夏技艺。

活动期间，非遗传承人们还将去到阿尔及尔第二大学，与学生们进行非遗互动，让学生们可以亲手制作一份属于自己的、来自东方的非物质文化遗产。

“中国文化周”活动得到了各界人士的广泛关注和高度赞扬。中国驻阿尔及利亚使馆临时代办赵平盛先生表示近年来中阿在文化领域的交流合作日益频繁，帮助两国人民建立了友好感情。本次活动让阿尔及利亚群众领略到中国文化的独特魅力，进一步增进了两国情谊，同时也盛情邀请阿艺术家到中国演出，开展文化交流互鉴，也欢迎更多北非的游客来到中国，到成都的街头走一走，切身感受东方之美、蓉城之美。

中国传统非物质文化遗产传承人展示技艺。人民网记者 郝瑞敏摄

中国传统非物质文化遗产互动展示。人民网记者 郝瑞敏摄

2024年阿尔及利亚“中国文化周”活动现场。人民网记者 郝瑞敏摄

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