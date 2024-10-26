人民网伦敦10月25日电 （记者许立群、邢雪）10月25日，由上海市文化和旅游局、上海市广播电视局主办，凤凰卫视承办的第二届上海视听精品英国推介会暨上海-伦敦影视产业对话会在英国伦敦英国电影和电视艺术学院总部成功举办。中英两国政府部门代表、行业协会、出品机构、发行机构以及制片人、导演和演员和媒体代表等两百余人出席活动。

本次对话会旨在加深中英在影视产业领域的对话，打造高层次、专业性强的产业沟通交流平台，并推动中英同行间的学习、交流与广泛合作。中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言在活动上表示，中英文化创意和影视产业各有优势和特点，值得相互借鉴和学习，更值得“强强联合”、深化合作。两国影视产业在你来我往、互通有无中不断取得新进展。

上海市文化和旅游局、上海市广播电视局副局长罗毅表示，在全球化的今天，文化交流合作是推动世界和平与发展的重要力量，中国和英国历史悠久，有着丰富的文化共鸣和情感共识。中英两国都高度重视文化传承保护和创新发展，影视内容创新、经营模式等方面优势互补，合作潜力巨大。此次活动通过精品视听内容的呈现，能够让英国同行见证并了解中国影视发展的最新动态。

英国商业贸易部创意消费体育教育司司长戴睿俊细数了过去的4个月里，中英创意产业的频繁互动：6月在上海国际电影节和上海电视节期间举办了英国影视作品分享会；上周，中国广告协会携中国广告行业代表团来英国访问，并签订了谅解备忘录。

Film London首席执行官阿德里安·伍顿表示，伦敦和上海都是全球领先的影视产业中心，都采用技术和创新来增强文化内容，对话会有助于加深对彼此行业和优势的理解，讨论中英影视产业合作，建立新的商业关系。

今年恰逢上海-利物浦缔结友好城市25周年，利物浦中国合作组织主席、前荣誉市长葛睿表示，利物浦与上海的渊源可以追溯到近200年前，1830年第一批海员从上海远渡重洋，来到了利物浦。2019年，利物浦曾举办上海电影周，这也是利物浦第一个电影节活动。如今，利物浦是英国除伦敦之外取景最多的城市，仅去年就有301部影视作品在利物浦取景。希望未来上海和利物浦能有更多影视产业的合作。

上海籍演员陆毅与黄奕也在对话会上分享了各自与英国的合作经历与感受。

由BBC Studios自然历史部制作，凤凰卫视版权引进、SMG旗下东方卫视首播的全新纪录片《亚洲（Asia）》在活动上举行了发布仪式。活动现场，BBC Studios全球市场总裁尼克·珀西、上海广播电视台台长方世忠、凤凰卫视欧洲台台长程健共同点亮了标志着三方合作的启动装置，成功完成了该纪录片的发布。据悉，该纪录片将于11月4日在上海举行首映礼，11月5日正式登陆东方卫视，与BBC同步播出，影片也将在爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频以及优酷等平台同时上线。

本届对话会重点推介了一批华语优秀影视项目，包括中英合作纪录片、动画片，国风动画和剧集和反映都市面貌和故事的剧集等。这些作品题材多样、类型多元，全方位打造的中国IP系列出海矩阵。此外，中英双方嘉宾就“中国内容的国际化传播”和“中英合作的机遇和挑战”等共同感兴趣的话题展开讨论。

在本次活动期间，伦敦的标志性地点大本钟、塔桥、伦敦眼、圣保罗大教堂、以及市中心的皮卡迪利街区和西区的莱斯特广场等处投放了上海城市形象片和对话会推介视频，让英国人民身临其境感受上海的多重魅力，向世界发出来自上海的诚挚邀请。

据介绍，中英两国自2014年4月签署中英电影合拍协定和2016年12月签署中英电视合拍协议以来，双方在影视产业的交流不断深化。2023年首届上海-伦敦影视产业对话会成功举办，在此基础上，上海影视机构以本次对话会为契机，又一次集体出海，向英国及欧洲行业人士和观众推介展示近期国产或中英联合出品的优秀作品。

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