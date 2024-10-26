图为埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米。受访者供图

人民网开罗10月25日电 （记者沈小晓）埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米日前接受人民网记者采访时表示，金砖合作机制为发展中国家、新兴经济体以及更多南方国家带来了发展的希望，推动构建国际经济新秩序。

赫尔米表示，金砖国家是为加强“全球南方”国家团结自强并建立南南对话以促进发展的经济集团，支持各国人民自主选择发展道路。金砖国家致力于维护世界和平、加强经贸合作、推动人文交流，在推动南南合作、构建多极化世界和公平正义的全球经济治理体系方面发挥了重要作用。

金砖国家在人口规模、领土面积、经济总量、原油产量等关键指标上均位居全球前列。金砖合作机制秉持“开放、包容、合作、共赢”的合作精神，坚持“开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展”的原则。赫尔米指出，我们当下正在经历新一轮科技革命和产业变革，人工智能、大数据等技术蓬勃发展。只有加强合作才是应对方案。他表示，金砖合作机制是确保公平、正义、繁荣的重要途径，是摧毁单极世界和霸权的必要选择。金砖国家对人类未来发展有着共同愿景，“金砖+”代表了国际关系的真正民主和国际新秩序。埃及加入“金砖+”集团从各个方面来看都是积极的、历史性的事件，通过开放市场、交流和分享经验，将成为埃及进一步发展的动力。

赫尔米表示，金砖合作机制将助力推动国际金融货币体系改革，促进国际货币体系朝着更加公正和公平的方向迈进，以消除当前不公平金融体系的负面影响。当前，现行的国际货币体系过于单一，给许多国家的经济带来了负担，并吞噬了许多国家的发展成果，南方国家背负着沉重的债务负担。新兴经济体和发展中国家对国际货币体系多元化的需求，也是寻求独立自主经济发展的体现。金砖国家推动国际货币体系多元化合作，将加强贸易与投资合作，对国际金融货币体系改革产生积极推动作用，促进稳定和增长。

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