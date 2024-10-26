李玥 余颖

李美洁。霍华德·米尔斯摄

动人心弦的旋律和歌曲，往往能够跨越国界，让不同文化背景下的人们在音乐的海洋中相遇相融。英国跨界创作型女高音Mary-Jess Leaverland（中文名：李美洁），十几年来一直活跃在英中交流的舞台上，通过中文和英文歌曲的演唱，印证音乐无国界。早在2009年，李美洁就作为交换生来到南京大学学习，主修中文，并在此期间参加了江苏综艺频道的选秀节目《民星唱翻天》，一举夺魁。随后，她在环球唱片公司旗下的迪卡唱片公司发行了她的首张获奖专辑《Shine》，为国际观众呈现了西方古典与东方元素的巧妙融合。她还是英国热门电视剧《唐顿庄园》主题曲的演唱者，并作为中英文化交流的领军人物，在上海的“创意英伦盛典”上演出。鉴于其在英中音乐领域的影响力，李美洁曾受邀担任“非凡英国”全球大使，代表英国音乐在全球144个国家推广文化交流。

在本期人民网的独家专访中，李美洁分享了她与中国的深厚情缘，她表示，音乐作为一种通用语言，能够跨越文化界限，无论听众是否理解中文，都能与之产生共鸣。

对中文演唱的深爱

人民网：您曾在谢菲尔德大学攻读音乐和中文双学位，您为何会如此喜欢中文？

李美洁：我喜欢中文的原因很多。当你说普通话的时候，仿佛在唱一个句子的旋律。这不仅是因为普通话的声调，还在于它是一门特别有创造力的语言。我不仅能够在说话的过程中感受到它的音乐性，还能在书写中感受到它的艺术性。你看那些令人惊叹的书法作品，美丽的汉字在纸张上飞舞。中文真的是一种艺术语言。

与中国的缘分和汉语的学习，以及用中文演唱，彻底改变了我的人生。当英国文化协会邀请我作为杰出代表来促进英中之间的交流时，我感到非常荣幸。我非常乐意能与我的同行以及其他西方人分享我对中国的热爱和热情，并且希望能够通过分享我对中国文化、历史和语言的热爱，帮助更多人了解我所热爱的一切。

人民网：人们都说音乐具有无国界沟通的能力，您怎么看？

李美洁：我们都说音乐是世界的共同语言，我确实深有体会。特别是在我的演唱会上，我在演唱中文歌曲时面向的是西方观众，虽然他们并不理解歌词的意思，但也仍然能够被深深的打动。每当我用中文演唱时，我都能够向西方观众展示汉语的美妙，每次从西方观众那里得到相应的热情反馈都让我感到无比激动。

人民网：您在您的音乐作品中是否经常会使用中国的传统乐器？

李美洁：是的。我非常喜欢在音乐中加入中国传统乐器。我很幸运能够在我的首张专辑《Shine》中做到这一点。这张专辑由迪卡唱片公司制作的，隶属于环球音乐。我们专门飞到北京录制了几种中国传统乐器。

我们使用了古筝和二胡。这些乐器带来了西方乐器无法带来的美妙风味和音色。此外，音乐中还有许多传统文化的引用，这在英语中是不存在的。我们总是试图在平衡如何用一种西方观众能够理解的方式，展示中国文化，而不只是直接用中文母语表达。

人民网：在您的职业生涯中，是什么促使您一次次回到中国？

李美洁：我觉得中国非常迷人，不仅因为它悠久的历史，还因为那温暖、热情的文化。每次我来到中国，中国朋友都特别热情、友好，也给予我很多关怀。他们非常有耐心，非常包容我的中文能力。我的发音永远不会达到我理想的标准，但中国朋友对一个努力学习他们语言的人表现出了极大的理解与耐心，他们能够理解学习中文的不易。

《鲲鹏志》（国际版）专辑封面。图片来源：睦野工作室

跨文化音乐合作

人民网：您曾在2021年中英双语乐歌《鲲鹏志》（国际版：Leaving）中担任女主唱，还参与了部分创作，这首歌曲改编自中国著名琵琶演奏家赵聪的原创曲目，请您谈一谈这次跨界音乐合作的体会。

李美洁：我非常感谢英国剑桥康河出版社将我们大家聚集在一起，完成了《鲲鹏志》这首歌曲。这是我第一次与赵聪合作，她是一位才华横溢、富有影响力的琵琶演奏家，能够受邀参与她的创作，我感到非常欣喜。

在《鲲鹏志》这首歌中，要找到英文与中文和谐相融这一平衡是非常有趣的。我们在哪些部分使用英文翻译？哪些部分保持原有的中文歌词？这是需要平衡的，因为歌词中有很多是从中国文化经典中引用而来的，西方人可能在听这首歌时无法理解，并且这些内容也不一定能直接翻译成英文。这首歌是中英两种文化的结合，从不同的音乐流派中都汲取了灵感，是我们分享两种文化并展示彼此音乐美学的一种方式。

人民网：在您参与《鲲鹏志》（国际版）的创作时，对英文部分的歌词进行了改编，还加入了个人创作的一些旋律，请您谈一谈您的创作过程。

李美洁：当我第一次听到这首歌时，就觉得它非常美，能够参与英文翻译并创作其中的旋律段落非常有趣。我首先从字面翻译开始，然后考虑歌曲想表达什么情感及故事内容。我不仅仅是要让英文翻译的部分听起来更具诗意，还要让它与旋律相匹配。

作为艺术家，能够在此过程中加入自己的理解与表达非常难得。这不单是对词句的翻译，而是通过演唱传递情感，讲述歌词背后的故事，而且是和朋友们通力完成创作。

人民网：您未来还会尝试这种中西结合的创作项目吗？

李美洁：是的，我非常喜欢这类项目，期待在未来能够有更多这样的合作。

接下来我计划花更多时间学习中国歌曲。用中文演唱真的很美。我也希望能继续向更多西方观众分享这些歌曲，改变西方世界对中文歌曲的看法，让他们在想到某种语言唱起来优美动听时，也能想到汉语。

(责编：曹欣悦、刘慧)