人民网内罗毕10月25日电 （记者黄炜鑫）当地时间10月24日上午，梅嫩加伊地热开发项目一期Orpower 22地热电站开工仪式在肯尼亚纳库鲁郡举行。该地热电站由中国开山集团投资、建设、运营，是中企在非洲首个投建营一体化的地热电站。

肯尼亚总统鲁托致辞。人民网记者 黄炜鑫摄

“这是个里程碑，标志着肯尼亚朝着实现‘到2030年100%清洁能源发电’这一历史性目标前进了一大步。”肯尼亚总统鲁托致辞表示，中企投建营的地热电站助力肯尼亚充分释放地热潜力，促进绿色发展，推动工业化进程，实现经济转型。

开山集团总经理汤炎介绍，该电站将在14个月内完成建设、开始调试，充分体现开山模块化地热电站技术优势。

梅嫩加伊一期共规划三座地热电站。其中，已于2023年6月投产送电的第一座索西安地热电站也由开山集团总承包，中国电建福建工程有限公司承建。这是非洲首个从设计、产品生产到建设、调试完全由中国企业独立完成的地热电站。

开山集团与肯尼亚发电公司签署合作备忘录。人民网记者 黄炜鑫摄

现场，开山集团还与肯尼亚发电公司签署合作备忘录，计划在奥尔卡里亚地热田开发地热，推进绿氢、绿氨、化肥等项目，创造更多就业岗位，助力非洲绿色工业化，促进东非农业发展。

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