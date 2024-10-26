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蓝盔勇士丨中国维和工兵不断强化应急防卫能力 

2024年10月26日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕10月25日电 （记者黄炜鑫、通讯员王军杰）近日，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队围绕任务区复杂安全形势，为提高维和官兵应急处突能力，以营区遭受武装冲突波及为背景想定，常态组织开展实战化应急防卫演练，检验部队随时响应的战备状态。

维和官兵迅速反应。秦贵君摄

维和官兵迅速反应。秦贵君摄

随着急促的警报响起，演练通过模拟营区遭受炮火袭击，作战执勤室立即分析研判当前情况，迅速调整战备等级，所有人员进入地下掩体疏散隐蔽。

进入地下掩体隐蔽。王军杰摄

进入地下掩体隐蔽。王军杰摄

接到处突命令后，应急处突分队迅速领取武器弹药占据有利位置进行瞭望观察，机动指挥组立即前出，加强一线指挥。

瞭望侦察一线情况。张洪奥摄

瞭望侦察一线情况。张洪奥摄

面对任务区错综复杂的安全形势，他们通过常态开展营区各类应急防卫演练，旨在引导维和官兵有效处置突发情况，确保安全顺利遂行维和任务。

支援加强警戒点位。孙亚斌摄

支援加强警戒点位。孙亚斌摄

自轮换部署以来，维和工兵分队结合海外任务区复杂形势，动态修订应急处突预案，对营区内重要点位防御设施及时进行加固修缮，有效强化维和官兵安全防卫能力。

应急分队战术行进。张洪奥摄

应急分队战术行进。张洪奥摄

“我们通过常态组织营区应急防卫演练，结合实际随机导调情况，充分预想各类险情，重点对人员紧急疏散、应急分队响应、重要目标防卫等内容进行演练，全方位锤炼维和官兵快速反应能力。”维和工兵分队领导介绍道。

汇报一线侦察情况。王军杰摄

汇报一线侦察情况。王军杰摄

现如今，中国维和工兵分队除了新修建多个掩体设施外，还建立了24小时全时无死角营区监控警报系统，自身安全防卫能力得到有效加强。

保持防卫警戒。孙千摄

保持防卫警戒。孙千摄

(责编：曹欣悦、刘慧)

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