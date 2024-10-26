人民网曼谷10月25日电 （记者杨一、实习生姚欣可）25日，2024年“中国故事”之中资企业进校园活动在泰国朱拉隆功大学举行。中国驻泰国大使馆参赞许兰，泰国朱拉隆功大学校长威乐·普利瓦，曼谷中国文化中心副主任赵歆，泰国中国企业总商会工程承包分会会长、中石油管道局总经理单旭东等教育界和企业界代表出席，朱拉隆功大学师生等约400人参加活动。

本次活动由曼谷中国文化中心、泰国中国企业总商会和朱拉隆功大学联合举办，以“中泰命运共同体框架下的中泰经贸文化关系发展——高科技·汽车·金融·工程”为主题，分享中资企业在泰国的创新举措，展望融合发展前景，探讨校企合作实践。

许兰在致辞中表示，近年来中国企业深入参与推进泰国产业发展和经济数字、绿色转型，吸引了大批泰国优秀青年加入，为企业发展注入动力，也为青年实现自我提供可能。希望广大在泰中资企业继续秉持优良发展理念，与泰国社会和民众互相扶持、共同发展，期待朱拉隆功大学进一步加强同中国高校和企业的交流合作，为促进中泰经济、文化交流发挥更大作用。

威勒在致辞中表示，“中国故事”项目为学校和中国企业搭建了交流合作的平台。他表示，朱拉隆功大学致力于成为泰国学术与创新中心，希望吸引更多优秀中国企业走进校园，进一步巩固产业和学术务实合作，推动全球范围内更具影响力的创新与发展。

单旭东表示，泰国中国企业总商会拥有会员企业366家，其中世界500强企业49家，代表了中资企业在泰国发展的先进水平。中资企业走进泰国顶尖院校朱拉隆功大学的讲座活动，也是企业与高校深入交流的优质平台，希望更多泰国的优秀学子走进中资企业，走进中国，为“中泰一家亲”增添新活力。

在企业讲座分享环节，4家知名中资企业中国工商银行（泰国）股份有限公司、华为技术（泰国）有限公司、上汽正大有限公司、中国石油管道局工程有限公司代表依次上台，展示了各自在泰国的业务发展和合作成果，以及对校企合作、人才培训机制的展望。参与活动的学生踊跃提问，就企业业务、未来发展、实习机会及未来职业路径等与企业代表进行了深入交流。

与会嘉宾在活动现场合影留念。姚欣可摄

企业代表与学生交流互动。姚欣可摄

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