人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024年“中国故事”之中资企业进校园活动在泰国曼谷举行

2024年10月26日09:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷10月25日电 （记者杨一、实习生姚欣可）25日，2024年“中国故事”之中资企业进校园活动在泰国朱拉隆功大学举行。中国驻泰国大使馆参赞许兰，泰国朱拉隆功大学校长威乐·普利瓦，曼谷中国文化中心副主任赵歆，泰国中国企业总商会工程承包分会会长、中石油管道局总经理单旭东等教育界和企业界代表出席，朱拉隆功大学师生等约400人参加活动。

本次活动由曼谷中国文化中心、泰国中国企业总商会和朱拉隆功大学联合举办，以“中泰命运共同体框架下的中泰经贸文化关系发展——高科技·汽车·金融·工程”为主题，分享中资企业在泰国的创新举措，展望融合发展前景，探讨校企合作实践。

许兰在致辞中表示，近年来中国企业深入参与推进泰国产业发展和经济数字、绿色转型，吸引了大批泰国优秀青年加入，为企业发展注入动力，也为青年实现自我提供可能。希望广大在泰中资企业继续秉持优良发展理念，与泰国社会和民众互相扶持、共同发展，期待朱拉隆功大学进一步加强同中国高校和企业的交流合作，为促进中泰经济、文化交流发挥更大作用。

威勒在致辞中表示，“中国故事”项目为学校和中国企业搭建了交流合作的平台。他表示，朱拉隆功大学致力于成为泰国学术与创新中心，希望吸引更多优秀中国企业走进校园，进一步巩固产业和学术务实合作，推动全球范围内更具影响力的创新与发展。

单旭东表示，泰国中国企业总商会拥有会员企业366家，其中世界500强企业49家，代表了中资企业在泰国发展的先进水平。中资企业走进泰国顶尖院校朱拉隆功大学的讲座活动，也是企业与高校深入交流的优质平台，希望更多泰国的优秀学子走进中资企业，走进中国，为“中泰一家亲”增添新活力。

在企业讲座分享环节，4家知名中资企业中国工商银行（泰国）股份有限公司、华为技术（泰国）有限公司、上汽正大有限公司、中国石油管道局工程有限公司代表依次上台，展示了各自在泰国的业务发展和合作成果，以及对校企合作、人才培训机制的展望。参与活动的学生踊跃提问，就企业业务、未来发展、实习机会及未来职业路径等与企业代表进行了深入交流。

与会嘉宾在活动现场合影留念。姚欣可摄

与会嘉宾在活动现场合影留念。姚欣可摄

企业代表与学生交流互动。姚欣可摄

企业代表与学生交流互动。姚欣可摄

(责编：曹欣悦、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部