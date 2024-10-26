新华社北京10月25日电 10月25日，即中国人民志愿军抗美援朝出国作战74周年纪念日当天，中国驻朝鲜大使王亚军率使馆外交官以及在朝中资机构、媒体、华侨和中国留学生代表参谒位于平壤的中朝友谊塔并敬献花圈，深切缅怀中国人民志愿军英烈。

上午11时，全体人员在友谊塔前整齐肃立，奏唱中华人民共和国国歌。在《献花曲》深沉凝重的旋律中，以中国驻朝鲜大使馆以及在朝中资机构、媒体、华侨和中国留学生名义敬献的花圈整齐摆放在友谊塔前。王亚军等缓步走上台阶，整理花圈缎带。全体人员深深鞠躬默哀，向志愿军英烈致以最崇高的敬意和深切哀思。

10月21日，王亚军大使率使馆外交官以及在朝中资机构、媒体和华侨代表赴朝鲜平安南道，祭扫阳德郡中国人民志愿军烈士墓。

阳德郡中国人民志愿军烈士墓建于1972年10月，是附近几处志愿军烈士墓的迁移合葬墓。墓园占地面积2500余平方米，共安葬志愿军烈士2792名，其中有名烈士2090名，无名烈士702名。

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