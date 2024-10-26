新华社贝鲁特10月25日电（记者王尚 谢昊）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）25日发布声明说，联黎部队在黎巴嫩南部的人员和设施在过去数日内多次受到袭击，联黎部队面临“极具挑战性”的安全局势。

声明说，22日，联黎部队在黎巴嫩南部村庄扎拉附近的观察站遭以色列国防军士兵枪击，导致维和人员被迫撤离；23日清晨，联黎部队的两支医疗后送队在亚林执行转运任务时遭不明来源袭击；同日晚间，联黎部队在贝特莱夫的医疗设施和卡费尔舒巴村的驻地相继遭到不明来源炮击，导致设施受损，但无人员伤亡。

联黎部队在声明中重申，尽管维和人员和设施不断遭受袭击，联黎部队仍在坚守岗位，履行维和任务。

声明强调，蓄意袭击联合国人员和财产的行为严重违反国际人道主义法和联合国安理会第1701号决议，呼吁有关各方通过政治外交途径解决分歧，避免危及维和人员及平民安全的行为。

随着黎以冲突不断升级，近期已有多名联黎部队维和人员受伤。国际社会多次对以色列提出抗议和谴责。以色列总理内塔尼亚胡13日说，黎巴嫩真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次提出联黎部队撤出战区的要求，但屡遭拒绝。

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