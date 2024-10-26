新华社深圳10月25日电（记者梁希之）首届生物军控和生物安全东南亚地区研讨会10月23日至25日在深圳举行，与会代表分享《禁止生物武器公约》履约经验，交流国家生物安全体系建设进展，探讨加强生物安全全球治理，探索加强务实合作途径，共商加强生物安全之策。

会议由中国和东盟轮值主席国老挝担任共同主席，联合国裁军事务办公室提供支持，中山大学承办。文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南共12个国家的政府官员和专家学者，以及《禁止生物武器公约》秘书处、联合国亚太裁军中心、世界卫生组织、世界动物卫生组织、联合国粮食及农业组织、联合国裁军研究所等代表参会。

生物安全是全球性问题，国际社会高度重视。与会代表认为，应加强国际和地区层面的交流合作：一是开展平等交流互鉴，推进各自生物安全治理体系和治理能力现代化建设。二是凝聚政治共识，既有效应对生物安全风险，又有力促进生物科技和平利用、造福人类。三是完善全球治理体系，强化《禁止生物武器公约》等国际法，整合资源、协调行动。

与会代表认为，可通过定期举办研讨会等多种方式，在地区层面深化生物安全领域协调合作。中国将就此与东盟保持沟通。中国和老挝作为共同主席，对会议讨论情况作了总结。与会代表还参观了广东改革开放成就展和深圳当地高校和高新技术企业，感受中国发展成就。

中国高度重视生物安全，将生物安全纳入国家安全战略，颁布施行生物安全法，出台生物安全战略和政策，健全生物安全工作体制机制，国家生物安全治理体系不断完善。

中国积极引领全球生物安全治理，围绕消除生物武器威胁、促进生物科技和平利用、倡导负责任生物科研等提出中国方案。中国并同有关国家和地区不断加强政策制定、风险评估、应急响应、信息共享、能力建设等方面的双多边合作交流。生物安全治理能力建设已写入《全球安全倡议概念文件》，列为国际合作重点方向。

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