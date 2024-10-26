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中国援建的民生项目移交尼泊尔

2024年10月26日09:17 | 来源：新华网
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这是10月25日在尼泊尔勒利德布尔市拍摄的太阳能公共卫浴设施。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

这是10月25日在尼泊尔勒利德布尔市拍摄的太阳能公共卫浴设施。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

新华社加德满都10月25日电（记者易爱军）中国在加德满都谷地为尼泊尔援建的“社区太阳能公共卫浴”和“屋顶光伏发电”项目于25日移交当地社区。

两个项目位于加德满都谷地勒利德布尔市，系2024年“心联通 云南行”尼泊尔民生项目，由云南省人民对外友好协会援建，云南省驻尼泊尔商务代表处实施。

勒利德布尔市市长奇里·巴布·马哈尔詹在移交仪式上致辞时对中方援建的公共卫浴设施表示感谢，并期待探索与中方开展更多合作。

10月25日，尼泊尔勒利德布尔市市长奇里·巴布·马哈尔詹在移交仪式上致辞。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

10月25日，尼泊尔勒利德布尔市市长奇里·巴布·马哈尔詹在移交仪式上致辞。新华社发（苏拉韦·什雷斯塔摄）

中国驻尼泊尔大使陈松致辞说，太阳能公共卫浴是使馆在尼泊尔实施的“幸福社区”项目的第一项工程。此外，中方在尼泊尔开展了温室大棚蔬菜种植、学校清洁饮用水计划以及为农村地区提供太阳能路灯等乡村扶贫项目。

加德满都谷地和尼泊尔其他地区普遍存在自来水供应不足和频繁停电问题。本次交付的勒利德布尔市社区太阳能公共卫浴每天可供大约100人次洗浴，洗浴废水经过滤后可用于冲洗马桶。屋顶光伏发电项目紧邻公共卫浴，为公共卫浴和社区供应绿色电力。

“幸福社区”项目由中国驻尼使馆发起，在中国南亚国家减贫与发展合作中心框架下实施，旨在提高尼泊尔城市居民生活质量。

(责编：曹欣悦、崔越)

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