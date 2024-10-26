伏尔加河静水流深，如岁月的沉思，深邃宁静；伏尔加河滚滚向前，如历史的潮流，不可阻挡。

世界的目光聚焦伏尔加河畔，历史的指针指向千年古城喀山。10月22日至24日，金砖国家领导人第十六次会晤举行，中国国家主席习近平应邀出席，这也是金砖历史性扩员后举行的首次领导人线下会晤。世界进入新的动荡变革期，人类面临关键抉择。是任由世界动荡不安，还是推动其重回和平发展的正道？世界需要穿云破雾的智慧和力量。扩员后的“大金砖”处在承前启后、继往开来的关键阶段，面临着与时俱进、开拓创新的历史机遇，夯实合作的制度根基、汇聚合力再出发，成为肩负的历史使命。

这是2024年10月24日在俄罗斯喀山拍摄的金砖峰会标识和国旗。新华社记者 李学仁 摄

“时代的风浪越大，我们越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，把金砖打造成促进‘全球南方’团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。”10月23日，习近平主席发表题为《登高望远，穿云破雾 推动“大金砖合作”高质量发展》的重要讲话，阐释金砖合作初心使命，擘画“大金砖合作”未来方向。讲话极大激发“全球南方”开创历史的主动精神，为推动构建人类命运共同体贡献“中国智慧、中国方案”。

（一）

这是一个潮起南方、万象更新的时代。

第二次世界大战后，特别是万隆会议以来，亚非拉民族解放运动蓬勃发展，世界殖民体系土崩瓦解，广大发展中国家实现主权独立。

冷战后，一批新兴市场国家和发展中国家在全球化浪潮中抓住历史机遇，走上发展快车道，综合国力和国际影响力显著提升。

这是2024年10月23日在俄罗斯喀山金砖峰会新闻中心拍摄的金砖峰会标识。新华社记者 申宏 摄

时代大潮奔腾不息，“全球南方”群体性崛起成为不可逆转的历史潮流。从世界经济“存量边区”到“增量重镇”，“全球南方”国家占世界经济的比重已超过40%，世界经济重心逐步向“全球南方”转移。“‘全球南方’群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。‘全球南方’国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。”习近平主席洞察世界之变、时代之变、历史之变，作出深刻论断。

国际力量对比的变化必然推动国际关系组织形式的调整。2006年，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长举行首次会晤，开启金砖国家合作序幕。2009年，“金砖四国”领导人举行首次会晤，金砖国家间的合作机制正式启动。

2024年10月23日，媒体工作人员在俄罗斯喀山金砖峰会新闻中心工作。新华社记者 申宏 摄

从高盛公司最初的一个投资概念，到四个新兴市场大国组成的合作机制，再到吸引力越来越强并成功实现扩员，“大金砖”如今已经成长为“全球南方”的“第一方阵”。波澜壮阔的历史大潮中，越来越多的发展中国家从政治大觉醒、经济大发展走向全球大联合，逐渐汇聚成“全球南方”这一推动国际秩序变革的关键力量。

“金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。”习近平主席深刻地指出。

（二）

历史涓流汇聚成滔滔江河，以不可逆转的力量推动着国际社会变革。

诞生于发展中国家群体性崛起的历史大潮，承载着“全球南方”对于和平发展与公平正义的热望，代表着国际政治多极化、经济全球化、国际关系民主化的前进方向，金砖国家团结合作十八载，坚持倡导公平正义，谋求共同发展，逐步形成了多层次、多领域、全方位的合作架构，为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强树立了典范。

2024年2月2日，在巴西阿波迪，人们观看一款中国生产的农用无人机。当日，中巴农业机械化合作示范项目启动仪式在巴西阿波迪举行，第一批来自中国7家农机企业共31台（件）设备正式交付给巴西农村劳动者组织。新华社记者 王天聪 摄

从2010年正式吸收南非加入机制，到2023年“金砖大家庭”实现历史性扩员，从2017年中国提出“金砖+”，到今年邀请多国成为金砖伙伴国并核可金砖伙伴国模式文件……机制日益完善、“朋友圈”越扩越大的金砖合作机制已成为当今世界新兴市场和发展中国家团结合作的金字招牌和最重要平台，为实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化注入强大动能。

金砖是捍卫共同安全的稳定力量。阵营对抗、冷战思维为世界和平投下阴影，金砖国家坚定站在和平正义的一边。乌克兰危机延宕，中国和巴西会同有关“全球南方”国家发起了乌克兰危机“和平之友”小组，汇集更多致力于和平的声音。加沙冲突升级，金砖国家领导人举行巴以问题特别视频峰会，就巴以问题协调立场、采取行动，成为推动对话与和平的重要力量。习近平主席提出的全球安全倡议，得到各方积极响应，已在维护地区稳定等多个领域取得重要收获。

这是位于中国上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼（2022年6月17日摄，无人机照片）。新华社记者 方喆 摄

金砖是推动共同发展的中坚力量。“脱钩断链”、经济胁迫严重阻碍世界经济发展，金砖国家聚焦发展，持续推进货币金融、贸易投资、能源资源、基础设施等领域合作，助力“全球南方”国家实现相互成就、共同振兴的发展目标，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。巴西前总统、新开发银行行长迪尔玛·罗塞芙说，金砖合作这一新兴经济体间重要的合作机制不断走深走实，让金砖国家拥有了巨大的发展潜能和强劲增长势能。

金砖是全球治理变革的引领力量。国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后，广大发展中国家面临严重的“权利赤字”。金砖国家致力于动员整合“全球南方”，践行真正的多边主义，以公平正义、开放包容为理念引领全球治理改革。本次会晤发表的喀山宣言提出，愿协调立场以增强包容性，提升“全球南方”话语权，进一步将“全球南方”优先事项纳入二十国集团议程。

金砖合作机制生命力、感召力的彰显，体现的是维护和平、共谋发展的世界人心所向。正如美国布鲁金斯学会访问学者阿斯利·艾登塔什巴什所说，“金砖向世界发出了一个非常有凝聚力的信号，表达了对另一种全球秩序的渴望”。

（三）

当历史书写“金砖篇章”时，记录的不仅是丰硕的合作成果，更有其卓然的时代风貌和精神气质。

跨越分布在四大洲的地理距离，超越不同发展道路和社会制度的差异，顺应“全球南方”崛起的历史大势，承载求和平谋发展的共同期许，十八载风雨兼程、携手同行的坚定步伐，始终贯穿着“开放包容、合作共赢”的精神。这不仅是金砖合作的核心理念，更是其初心使命的鲜明写照。

2024年9月24日，在俄罗斯喀山，俄罗斯喀山室内乐团演奏传统曲目。“金砖国家文明对话”系列活动当日在俄罗斯喀山举行，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非、伊朗等金砖国家的相关机构、各领域专家学者及青年代表等300多人参加。新华社记者 曹阳 摄

开放包容，是金砖合作的突出特质。这种特质，体现在金砖国家推动建设开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，合力打造新的全球价值链，实现经济全球化再平衡，使之惠及各国人民；体现在金砖国家尊重各国发展道路和模式选择，推动“金砖+”合作模式，实现历史性扩员，让更多国家加入“金砖大家庭”，不断扩大金砖合作的辐射受益范围；体现在跨越山海架起友谊桥梁，在人文交流中激发对人类前途命运的新思考，在文明互鉴中促进超越隔阂冲突的新互动。

合作共赢，是金砖合作的核心要义。这一要义，体现在金砖国家强化政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作，深化农业、能源、矿产、经贸等传统领域合作，拓展绿色低碳、人工智能等新兴领域合作，不断增进金砖国家人民福祉；体现在团结带动更多发展中国家追求联合自强，提升发展中国家的代表性和发言权，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展；体现在促进资源优化配置，实现各方优势互补，在更大范围产生规模效应和联动效应，让发展机遇和成果惠及更多“全球南方”国家。

这张2024年9月13日拍摄的照片显示，在巴西朗多尼亚州，EDP输变电项目线路穿越热带雨林（无人机照片）。巴西EDP输变电项目是位于巴西北部的阿克里州和朗多尼亚州的绿地输变电工程，山东电建一公司承担了该项目的EPC总承包任务。项目全面完成后，将极大提升当地电网的输电能力，增强电力供应的可靠性和稳定性，对巴西北部地区的可持续发展和经济增长具有重要意义。新华社记者 王天聪 摄

金砖国家跨越山海、攥指成拳，将彼此差异转化为互利合作的动力，将各自成功视为共同发展的基石，走出了一条国家间合作共赢的新路。金砖国家用行动向世界证明，国家间关系可以超越政治和军事结盟的老套路，建立结伴不结盟的新关系；超越以意识形态划线的老思维，走出相互尊重、共同进步的新道路；超越你输我赢、赢者通吃的老观念，实践互惠互利、合作共赢的新理念。

志合者，不以山海为远。“金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。”习近平主席这样概括：“这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好外部环境。”

（四）

金砖合作机制的成功，离不开中国的推动引领。

“中国是金砖合作机制的主要支柱和巨大动力”“中国为凝聚‘金砖力量’发挥了重要作用”“我们无法想象没有中国的金砖会是什么样”……回顾金砖合作机制十八年壮阔历程，国际观察家这样评价中国的角色。

自2013年以来，习近平主席出席了历次金砖国家领导人会晤，提出一系列重要主张和倡议，亲力亲为推动金砖合作实现大发展、展现大作为，从提出金砖国家“一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流”四大目标，到首倡“金砖+”合作模式，从阐述金砖国家“四大伙伴关系”，到推动金砖历史性扩员……在金砖机制的每一个关键节点都发挥了关键作用，留下了中国印记。

2023年2月2日，来自印度的客商拉贾（右）在中国浙江义乌国际商贸城的一家玩具店铺内选购。新华社记者 黄宗治 摄

此次喀山会晤，习近平主席针对未来金砖发展，提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”等五大主张。登高望远、穿云破雾的智慧指引，让金砖这艘大船有了更加清晰的航向。印度智库观察家研究基金会前主席苏丁德拉·库尔卡尼相信，“习近平主席提出的五点建议将推动金砖合作迈上新高度”。南非沃尔特·西苏鲁大学研究员、金砖问题专家祖基斯瓦·罗博吉认为，“中国的引领作用推动金砖国家合作机制不断发展”。

这是2024年8月20日在南非北开普省拍摄的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目（无人机照片）。由中国电建集团山东电建三公司承建的南非红石100兆瓦塔式熔盐光热电站项目是撒哈拉以南非洲首个塔式熔盐光热电站项目，也是南非最大可再生能源投资项目之一。新华社记者 张誉东 摄

从会同有关“全球南方”国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，到呼吁中东各方尽快停火、停止杀戮；从宣布建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家数字产业生态合作网络，到承诺同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作；从主张推进金砖扩员和设置伙伴国进程，到承诺实施金砖数字教育能力建设计划，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心……一系列新倡议、新举措顺应了时代发展潮流，反映了金砖国家的共同意愿，彰显了中国对推进金砖合作的坚定承诺与信心。

作为“行动队”重要一员，中国脚踏实地推动金砖各项共识落地生根。新开发银行开业9年来，累计批准100多个项目，贷款总额约350亿美元，为发展中国家的基础设施建设和可持续发展提供有力保障；高质量共建“一带一路”同金砖务实合作产生协同效应，一批促进经济社会发展的惠民项目开花结果；贸易投资、能源资源、货币金融等领域合作持续拓展，丰富的人文交流活动为金砖国家民心相通架起新桥梁，夯实金砖国家合作的民意基础……

这是2023年8月9日拍摄的中国黑河学院俄罗斯文化体验中心。黑河学院是中俄合作应用型人才培养创新实验区，与俄罗斯近30所高校建立长期稳定教育合作关系。新华社记者 王松 摄

新时代的中国从中华民族亲仁善邻、协和万邦的天下秩序观中汲取智慧，创造性提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等新理念，与金砖合作机制有机融合、相互促进，为推动构建人类命运共同体注入新动力。老挝资深外交官西昆·本伟莱认为，“中国通过共建‘一带一路’等倡议，为金砖国家之间及其与其他国家搭建拓宽务实合作平台，让更多国家看到了金砖广阔的发展前景”。

2023年9月19日，来自俄罗斯的参展商在中国陕西杨凌农高会展台进行直播。新华社记者 张博文 摄

世界越是动荡，越要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，发出和平之声，共谋发展之路，夯实合作之基。“大金砖合作”以人民幸福、世界发展为依归，大幕开启，大有可为，未来可期。

千年潮未落，风劲好扬帆。面对新的时代浪潮，“全球南方”携手并肩、团结奋进，必将汇聚起磅礴的力量，共同开创构建人类命运共同体的光明未来！

记者：叶书宏、谢彬彬、高文成、董越

统筹：韩冰、韩晔、方思贤、肖磊涛

(责编：曹欣悦、崔越)