记者从上海海关了解到，作为第七届中国国际进口博览会首批“特许审批”展品，约800千克澳大利亚牛油果10月25日在上海浦东国际机场口岸完成通关。迄今为止，进博会已催生45批海外“特许审批”展品。

10月25日，作为第七届中国国际进口博览会首批“特许审批”展品，约800千克澳大利亚牛油果在上海浦东国际机场口岸完成通关。（上海海关供图）

为支持进博会“越办越好”，海关总署去年创新推出了“特许审批”政策。在评估确认风险可控的前提下，允许无动植物疫情流行国家（地区）未获检疫准入的动植物产品、食品，经特许审批后入境参展。海关部门近期进一步加大相关政策支持力度，缩减了需要办理特许审批的产品范围，简化办理流程。经海关总署授权，上海海关即可办理相关特许审批。

据上海海关下属上海会展中心海关介绍，目前，从进博会《物资证明函》的线上申请、线上审核批复到自动生成报关数据，进博会物资通关已实现全流程无纸化申报。随着第七届进博会开幕临近，包括澳大利亚牛油果在内的一批批海外展品正通过全流程无纸化申报，借进博会“快车”进入中国市场。（记者吴宇）

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