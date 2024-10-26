新华社俄罗斯索契10月24日电 中国外交部网络和数字事务协调员王磊24日在俄罗斯库班国际网络安全会议上发言指出，金砖网络安全合作是金砖国家合作的亮点之一。中方愿以金砖国家领导人共识为指引，同金砖新老成员国一道，凝聚共识，拓展合作，为推进网络空间全球治理贡献更多“金砖智慧”。

王磊表示，个别国家正将现实世界中建立单极世界的政治图谋复制到网络空间，奉行政治上的网络霸权主义、经济上的数字殖民主义、军事上的网络冒险主义。上述行为严重威胁网络空间的和平与稳定，损害各国平等发展数字经济的权利，阻碍国际社会应对网络和数字领域挑战的努力。

王磊指出，多极化是各国平等参与全球事务、共同应对全球挑战的根本保障，更是不以个别国家意志为转移的历史趋势。我们要践行真正的多边主义，维护同一个国际体系，遵守同一套国际规则，在平等参与基础上，通过对话合作共同应对安全挑战，努力构建网络空间命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年10月26日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)