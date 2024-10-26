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谱写“全球南方”团结合作的新篇章（和音）

2024年10月26日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为金砖创始成员国、“全球南方”大家庭的重要成员，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”，支持更多“全球南方”国家加入金砖事业

　　

　　“作为‘全球南方’的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。”当地时间10月24日上午，习近平主席在俄罗斯喀山出席“金砖+”领导人对话会并发表重要讲话，深刻阐述推动“全球南方”团结合作的中方主张，为“全球南方”振兴注入重要信心和动力。

　　“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体。“全球南方”群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。从世界经济“存量边区”到“增量重镇”，“全球南方”占世界经济的比重已超过40%，正在深刻改写世界经济的版图，成为塑造国际格局的重要力量。“全球南方”国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。面对世界百年未有之大变局加速演进，“全球南方”应当以更加开放包容的姿态携手共进，在维护国际公平正义、促进世界和平发展方面发挥更加重要作用，走在推动构建人类命运共同体的前列。

　　世界和平和发展仍面临严峻挑战，“全球南方”振兴之路注定不会平坦。金砖国家要把握历史机遇，展现历史主动，坚守开放包容、合作共赢的初心使命，共同打造和平发展的大格局。着眼于历史发展大势，习近平主席提出“坚守和平，实现共同安全”“重振发展，实现普遍繁荣”“共兴文明，实现多元和谐”三点主张，引领金砖国家更好发挥作为“全球南方”第一方阵的作用。金砖国家要做维护和平的稳定力量，加强全球安全治理，探索标本兼治的热点问题解决之道；金砖国家要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位；金砖国家要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。三点主张与中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议一脉相承，不仅回应了“全球南方”求和平、谋发展、促合作的迫切需要，也彰显了中国与“全球南方”携手并进、共谋发展的坚定决心。

　　作为金砖创始成员国、“全球南方”大家庭的重要成员，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”，支持更多“全球南方”国家加入金砖事业。近年来，中国推动成立新开发银行，首倡“金砖+”合作模式，提出一系列重要主张倡议，为金砖合作高质量发展注入新动能。提出“全球南方”开放包容合作倡议，宣布支持“全球南方”合作八项举措；向160多个国家提供发展援助，同150多个国家和30多个国际组织携手共建“一带一路”；同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，投入并动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目；成立金砖国家职业教育联盟，并将牵头成立“全球南方”智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴……中国始终以实际行动支持“全球南方”振兴。

　　无论国际形势如何变化，中国心系“全球南方”的初心永远不变，支持“全球南方”振兴的承诺永远不减。中国将继续同其他“全球南方”国家一道，发出和平之声、共谋发展之路、夯实合作之基，推动“大金砖合作”高质量发展，谱写“全球南方”团结合作的新篇章。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月26日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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