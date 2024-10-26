本报记者 贾平凡

在位于山东青岛的中国传化（上合）国际物流港展厅，来自上合国家的特色商品在展出销售。

新华社记者 李紫恒摄

文化年、旅游年、生态年……近年来，上海合作组织（以下简称“上合组织”）成员国之间开展了一系列精彩纷呈的人文交流活动，搭建起“上合大家庭”民心相通的桥梁。在接受本报记者采访时，多位旅居上合组织成员国的华侨华人表示，希望发挥自身优势，为“上合大家庭”人文交流助力添彩。

人文交流活动精彩纷呈

“活动非常丰富！”谈起上合组织框架下的多领域交流合作，哈萨克斯坦陕西商会会长、陕西陕哈集团董事长何诚称赞道，“上合组织农业技术交流培训示范基地落地陕西杨凌，为成员国农业高质量发展提供了合作平台；上合组织实业家委员会举办论坛活动，促进成员国在经贸领域的合作共赢；上合组织冰球比赛在哈尔滨举行，推动了成员国之间的体育交流……”

“我经常能从各个渠道了解到上合组织成员国开展人文交流的最新项目或活动。”吉尔吉斯斯坦比什凯克华助中心主任杨彩平说，随着孔子学院、鲁班工坊等在吉尔吉斯斯坦落地，中吉人文交流合作不断书写新故事。

亲戚越走越近，朋友越走越亲，这是侨胞们的共同感受。

“塔吉克斯坦民众热情友善，侨胞们亲切地称当地朋友为‘塔铁’。”塔吉克斯坦华人华侨联合会秘书长韩东起感慨，作为上合组织成员国，中塔关系持续向好发展，人文交流不断走深走实，为两国民众之间的友好往来奠定了坚实基础。

华侨华人是友谊的见证者，也是合作的参与者。巴基斯坦华文教育协会会长、中巴教育文化中心校长马斌对此深有体会。近年来，他所在的侨团参与或举办了形式多样的人文交流活动，与当地民众结下了深厚的友谊。比如，为巴基斯坦警务人员和中资企业中的巴方员工提供汉语培训；协助中国驻巴使馆编辑《乌尔都语警民安全手册》《中国公民旅巴基斯坦指南手册》；举办中巴儿童文化节、巴基斯坦少儿春节联欢会等。

今年7月，上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议在哈萨克斯坦阿斯塔纳举办。此次峰会宣布白俄罗斯正式加入上合组织。历经三次扩员后，截至2024年7月4日，上合组织有10个正式成员国、2个观察员国、14个对话伙伴。

“上合组织‘大家庭’又添新成员，凝聚力和影响力进一步提升。”何诚说，近年来，上合组织框架下的青年交流活动越来越多。许多年轻人开始关注上合、了解上合，期待参与相关培训交流活动。

不同民族、文化和合共生

在哈萨克斯坦生活多年，何诚观察到很多令人振奋的细节：许多哈萨克斯坦学生开始学中文，选择到中国留学；电视上关于中国的新闻报道越来越多，当地民众对中国的了解在加深；伴随签证和通关便利化，中哈两国出入境人数不断攀升；中哈两国地方交流频繁，双方友好州省和友好城市的数量不断增多。在他看来，上合组织为中哈友谊注入了更多动力。

“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，始终贯穿上合组织的发展历程，成为成员国打造命运共同体、共建和谐家园的精神纽带。

“上合组织地区有着多元灿烂的文明，不同民族、文化交融汇聚，形成和合共生的生动局面。”何诚说。

“上合组织成员国拥有丰富的文化历史遗迹，旅游资源十分丰富。促进文明交流互鉴、推动人文交流合作是成员国的共同心愿，也符合各国的发展利益。”马斌说。

上合组织是共建“一带一路”的重要平台。韩东起表示，在共建“一带一路”合作的推动下，上合组织成员国间的人文交流合作进一步出新出彩，在学术交流、信息共享、媒体互动、联合申遗、医疗旅游、互设文化中心等多领域开辟出更大合作空间。

“上合组织成员国间的务实合作，给各国民众带来实实在在的好处。期待上合组织继续发挥积极作用，搭建更大合作平台，架起更多友谊之桥。”杨彩平说。

发挥桥梁纽带作用

自今年7月开始，中国接任2024年至2025年上合组织轮值主席国。多位受访侨胞对各国间的人文交流新图景充满期待。

“中国是全球文明倡议的提出者和践行者。近年来，中国与塔吉克斯坦等国在教育、文化、媒体、旅游、减贫、地方交往等领域开展了深入合作，取得了丰硕成果。作为华侨华人，我们深受鼓舞，也迎来许多新机遇。”韩东起说。

何诚表示，“在哈萨克斯坦，许多人讨论并关注‘中国式现代化’，希望从中国的发展中借鉴更多经验。华侨华人可以发挥自身优势，在海外讲好中国故事。”

近年来，文化年、旅游年、生态年等活动相继举办，掀起了上合组织国家间人文交流的新高潮。

在上合组织的推动下，中塔两国青年一代的交流更加活跃。韩东起说：“青年是促进国与国之间经贸及人文交流的重要力量。越来越多塔吉克斯坦青年想来中国学习中文。我将继续致力于推动两国青年交流，为中塔两国友好合作贡献力量。”

“华侨华人可以发挥桥梁与纽带的作用。”马斌说，“我们计划举办更多文化活动，参与和支持中外合作办学项目，带动华侨华人参与当地公益活动等，为‘上合大家庭’人文交流助力添彩。”

(责编：胡永秋、杨光宇)