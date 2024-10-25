新华社北京10月25日电（记者董雪）外交部发言人林剑25日表示，中国将继续同“全球南方”国家一道，推动“大金砖合作”高质量发展，谱写“全球南方”团结合作的新篇章。

当日例行记者会上，有记者问：24日，习近平主席出席“金砖+”领导人对话会并发表重要讲话。国际社会特别是发展中国家普遍对习近平主席提出的三点主张表示欢迎，认为这为下阶段“全球南方”团结合作指明了方向。发言人能否进一步介绍情况？

“昨天，‘金砖+’领导人对话会在喀山成功举行，习近平主席出席并发表重要讲话。”林剑说，习近平主席提出三点主张：坚守和平，实现共同安全；重振发展，实现普遍繁荣；共兴文明，实现多元和谐。我们要做维护和平的稳定力量，加强全球安全治理，探索标本兼治的热点问题解决之道；要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位；要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。这三点主张与三大全球倡议一脉相承，不仅回应了“全球南方”求和平、谋发展、促合作的迫切需要，也彰显了中国与“全球南方”携手并进、共谋发展的坚定决心。

林剑表示，中国始终是“全球南方”的一员，同广大发展中国家团结合作是中国对外关系不可动摇的根基。中国提出“全球南方”开放包容合作倡议，宣布支持“全球南方”合作八项举措，向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，投入并动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目，以实际行动为“全球南方”发展振兴注入动力。

“无论国际形势如何变化，中国心系‘全球南方’的初心永远不变，支持‘全球南方’发展振兴的承诺永远不减，将继续同‘全球南方’国家一道，推动‘大金砖合作’高质量发展，谱写‘全球南方’团结合作的新篇章。”林剑说。

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