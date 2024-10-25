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中日韩青年企业家发展合作对话会在沈阳举办

2024年10月25日17:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月25日电 （记者汪思源、刘文璋）10月24日，以“开放·创新·合作”为主题的中日韩青年企业家发展合作对话会在沈阳举办。中华全国青年联合会主席徐晓，辽宁省委副书记、沈阳市委书记王新伟，中日韩合作秘书处秘书长李熙燮出席开幕式并致辞。来自中日韩三国政府、青年组织和青年企业家代表约60人参会。

徐晓在致辞中表示，中日韩均为全球重要经济体，同处世界经济最具活力的东亚地区，持续推进中日韩合作，对于推进东亚区域经济一体化，促进地区及世界和平稳定与繁荣都具有重要的战略意义。他呼吁三国青年企业家要坚持开放包容，做区域联通的维护者；强化创新驱动，做区域发展的领跑者；凝聚合作共识，做区域振兴的贡献者。

王新伟在致辞中表示，当前，辽宁省正以高水平开放推动高质量发展，以全面开放引领全面振兴，以科技创新带动产业创新，构建具有自身特色优势的现代化产业体系。希望日韩青年企业家抓住机遇，走进辽宁、扎根辽宁，品味沈阳、牵手沈阳，持续拓展多领域交流合作，共享机遇、共谋发展、共创未来。

李熙燮表示，青年是中日韩友谊传承的桥梁和纽带，也是三国合作稳定发展的基础。三国青年企业家要积极开展对话、加强合作，共享创新理念和智慧，发挥经济可持续增长的引擎作用，积极搭建中日韩青年企业家务实合作平台，共同推动三国、亚洲以及世界经济繁荣稳定发展。

中国前驻韩大使宁赋魁、日本青商会日中友好之会会长镰田长明、韩国贸易协会北京代表处首席代表沈允燮在开幕式上围绕“中日韩经济合作新机遇”发表了主旨演讲，强调中日韩青年企业家应以三国领导人峰会的重要共识为引领，用好自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定相关规则提升贸易便利化程度，进一步加强重点领域的多边合作，打造区域合作新增长极，为促进区域经济发展、世界经济复苏注入青春动能。

对话会期间，与会各国代表还分别出席了“中日韩绿色产业合作”、“中日韩数字经济合作”两场平行会议。三国青年企业家围绕绿色低碳可持续发展、探索数字经济新合作、加快地方政府合作、维护区域产业链供应链稳定等话题进行深入对话、对接合作。

活动期间，中日韩青年企业家还赴人工智能、数字经济等企业考察。三国青年企业家围绕绿色建筑材料、绿色食品、绿色旅游、跨境支付、建立中日韩数字电商平台等内容充分交流洽谈，结交合作伙伴。

本次对话会旨在落实第九次中日韩领导人会议成果，深化三国青年企业家合作，由中华全国青年联合会、辽宁省人民政府主办，中国国际青年交流中心、辽宁省青年联合会、沈阳市人民政府承办。

(责编：艾雯、杨牧)

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