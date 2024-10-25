人民网约翰内斯堡10月25日电 （记者邹松）22日中午，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队队长陈炜接到紧急会诊电话，当地一名5岁儿童误吸不明物体，呼吸困难，需要立即展开救助。陈炜队长立即组织医疗队耳鼻喉科李玉瑾、麻醉科李广明、口腔科房进、普外科宋研携带相关设备赶往医院手术室。

中外医护人员在手术中通力合作。中国援桑医疗队供图

医疗队抵达时，患儿已经面色青紫，神志不清，如不立即取出异物，恐有生命危险。陈炜队长立即组织多学科会诊，制定手术方案，李广明主任首先给患儿进行全身麻醉，由陈炜队长施行气管镜下异物取出术，宋研主任临时客串手术护士，李玉瑾、房进协同配合。

中外医护人员在手术中通力合作。中国援桑医疗队供图引起患儿窒息的异物被成功取出。中国援桑医疗队供图

引起患儿窒息的异物被成功取出。中国援桑医疗队供图

经过不懈努力，患儿嵌顿在气管内的异物被取出——一枚项链上的圆珠。异物取出后，患儿的缺氧表现立刻缓解，全场医生护士爆发出热烈的掌声，他们在感慨中国医疗队高超手术技术的同时，也对医疗队队员表示由衷的感谢。

据了解，这台异物取出手术创造了桑给巴尔医疗史上多个第一：第一例经纤维支气管镜异物取出术，第一例幼儿全麻下支气管镜手术。这台手术的成功实施充分体现出中国医疗队同心协力共闯难关的决心和实力，同时也再一次体现出术中多学科诊疗模式在外国医院展开的显著优势。

被取出的异物。中国援桑医疗队供图

(责编：艾雯、杨牧)