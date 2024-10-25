新华社北京10月25日电 埃及媒体报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）代表团24日在埃及首都开罗会见埃及官员。以色列总理办公室当天发表声明说，以色列将派代表团赴卡塔尔与斡旋方商量重启加沙停火谈判。

斡旋方希望，哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔之死可以成为巴以恢复间接谈判甚至达成协议的契机。

10月23日，人们在加沙地带南部城市汗尤尼斯唯一还在营业的大饼店购买大饼。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

哈马斯立场没变

开罗新闻电视台报道，埃及安全官员在开罗会见了哈马斯代表团。哈马斯控制的阿克萨电视台也证实，居住在卡塔尔的哈马斯“二把手”哈利勒·哈亚率领代表团访问开罗，会见埃及情报总局局长哈桑·马哈茂德·拉沙德。

一名不愿公开姓名的哈马斯官员告诉法新社，双方在会谈中讨论了与加沙停火协议有关的“想法和提议”，哈马斯表达了停火止战意愿，同时坚持要求以色列撤出加沙地带。

这是10月19日在加沙地带拍摄的逃离加沙地带北部杰巴利耶难民营的民众。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

哈马斯高级成员乌萨马·哈姆丹接受黎巴嫩“广场”电视台采访时重申，哈马斯立场没变，“只有以色列停止侵略、全部撤走，哈马斯才会释放以被扣人员”。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日说，他对埃及方面推动停火谈判重启表示欢迎。以色列将派以色列情报和特勤局（摩萨德）局长率代表团于27日前往卡塔尔首都多哈，会见美国中央情报局局长和卡塔尔首相，讨论恢复加沙停火谈判。

美国和卡塔尔方面也证实，新一轮加沙停火谈判将在卡塔尔举行。

停火方案或有变化

美国国务卿安东尼·布林肯24日访问多哈，而后前往英国首都伦敦。他将在那里会见黎巴嫩总理、约旦外交大臣和阿拉伯联合酋长国外长。美国希望约旦和阿联酋在加沙地带战后重建中发挥作用。

10月17日，以色列国防军总参谋长哈莱维（中）在加沙地带辛瓦尔死亡地点附近视察。新华社发（以色列国防军供图）

布林肯说，斡旋方将“探索（加沙停火的）新选项”，他们希望拿出一份“既能让以色列撤军、又能让哈马斯重组”的新方案。

埃及、卡塔尔和美国先前提出的停火方案一直没有得到落实，以色列和哈马斯多番拉扯，互相指责对方阻碍协议达成。美国和以色列官员称，辛瓦尔一直不赞同停火协议，是达成协议的关键障碍。

卡塔尔官员说，辛瓦尔死后，卡塔尔方面已与哈马斯高层“重新接触”。

着手重启谈判的同时，以色列继续在战场上向哈马斯施压。以色列军队本月早些时候在加沙地带北部发起新一轮攻势。加沙地带民防部门说，已有超过770名巴勒斯坦人死于以军这轮攻势。以军称，哈马斯正试图在加沙地带北部重整旗鼓，以军这次行动的目的就是摧毁哈马斯在那里的作战能力。

以军24日还空袭了加沙地带中部一所学校，打死17人。以军声称打击目标是躲藏在学校的哈马斯武装人员。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门24日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成近4.3万巴勒斯坦人死亡、逾10万人受伤。（王宏彬）

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