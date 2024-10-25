人民网呼和浩特10月25日电 （记者袁蒙）“在我们国家，中国新能源汽车随处可见。但我从来没有见过这么大型的！”来自哈萨克斯坦的记者加济扎·乌扎克抬头仰视着眼前巨大的氢能重卡牵引车，连连发出惊叹。24日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团的21名外国记者来到呼和浩特经济技术开发区和内蒙古和林格尔新区，了解新能源商用车、城市数字化及低空经济发展有关情况。

内蒙古圆速蒙泰智能氢电商用车有限公司致力于智能氢电商用车研发生产制造。低碳、环保、高效的氢能重卡牵引车、无人驾驶牵引车可应用于大型工业、矿业、物流运输等多种场景，吸引了外媒记者们的关注。加济扎·乌扎克兴奋地爬上氢能重卡牵引车，坐在驾驶室里用手机记录下里一切。“我会把这些发到我们国家的媒体，同时也发在我自己的社交媒体上，让更多人了解这些炫酷的科技。”“希望在未来，这样的新能源商用车也能被进口到哈萨克斯坦。”

阿尔及利亚记者赛义德·泽纳提表示，在阿尔及利亚，中国汽车很常见。“通过今天的参观，我又认识了一个中国新能源汽车品牌。”亚美尼亚记者加亚涅·阿列克萨尼扬认为选择中国新能源汽车是“潮流所趋”：“越来越多亚美尼亚人开始选择新能源汽车，也有越来越多中国汽车品牌来亚美尼亚建厂。每次提到中国新能源汽车，我的朋友们、亲戚们都会非常兴奋！”乌兹别克斯坦记者米尔哈比布·赛义夫拉耶夫则给予中国新能源汽车高度评价：“我认为中国在这方面做的远远领先于世界上其他国家。”

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