新华社巴拿马城10月24日电（记者孟宜霏）2024年拉丁美洲和加勒比地区孔子学院联席会议24日在巴拿马首都巴拿马城开幕。来自13个拉美和加勒比地区国家的孔子学院中外方院长、高校校长和孔子课堂负责人等将共同研讨外语教育政策、本土中文教师培养、孔院特色化发展及品牌建设等议题。

中国驻巴拿马大使徐学渊在开幕式上致辞说，孔子学院立足于语言交流、传播中华文化、增进国家和人民之间的了解和友谊，架起一座座文明互鉴的桥梁。在巴拿马，孔子学院已经成为当地传播汉语言文化极具影响力的窗口。

中国国际中文教育基金会副理事长、秘书长赵灵山在线上致辞中指出，孔子学院在拉美地区的稳步发展得益于日益紧密的中拉经贸往来与政治关系。2023年，该地区孔子学院和课堂培养学员5.5万人次，成为孔子学院办学成效最好的地区之一。

巴拿马大学副校长何塞·埃米利奥·莫雷诺在开幕式上表示，巴拿马大学愿与中方一道努力，促进国际人文交流并为文化和文明对话进程注入活力，让语言、文化和相互尊重成为建设持久和平和更美好未来的有力工具。

拉美议会执行秘书长卡斯蒂略在致辞中说，中华文化源远流长，随着中国在各领域取得显著成就，中文的重要性日益凸显，孔子学院在中文教学和文化传播方面发挥着重要作用。

本次会议为期两天，由中国国际中文教育基金会、巴拿马大学、北京第二外国语学院和巴拿马大学孔子学院主办。

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