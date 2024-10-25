人民网曼谷10月25日电 （记者孙广勇）10月24日，“春秋航空2024冬春季泰国全航线新闻发布会”在泰国曼谷成功举行。春秋航空副总裁张武安、泰国中华总商会副主席李桂雄、中国驻曼谷旅游办副主任赵歆、泰国机场公司AOT总裁克拉第及泰国旅游相关行业企业代表等出席。

自2024年10月27日起，春秋航空将正式执行冬春航季航班计划。届时，春秋航空在泰国计划执飞17条国内航线，通达12个国内城市，分别为上海、福州、厦门、成都、石家庄、广州、南宁、揭阳、兰州、宁波、西安、扬州。新增了曼谷飞福州、曼谷飞石家庄、清迈飞西安、曼谷飞厦门的往返航线。这些新航线的开通，将进一步丰富春秋航空在泰国的航线网络，为旅客提供更多的出行选择和便利。

在泰国旅游业的发展中，中国游客群体占据重要地位。据泰国官方统计数据，2019年中国赴泰游客超过1100万人次。自2024年1月1日至9月22日，已有510万中国游客入境泰国。泰国国家旅游局预计，2024年全年将共有约800万人次中国游客赴泰。

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