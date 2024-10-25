人民网呼和浩特10月24日电 （记者袁蒙）想在一分钟的时间里穿越古今，沉浸式感受呼和浩特的历史文化变迁？科技赋能下，虚拟现实、裸眼3D、人工智能生成等数字化叙事手段开启了呼和浩特文博展陈的新阶段。近日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团的21名外国记者来到呼和浩特市规划展览馆，全方位体验了“文博+科技”的独特魅力。

在数字展厅中，一座形似过山车的虚拟现实（VR）体验装置吸引了外媒记者们的注意。戴上眼镜，系好安全带，一趟时空之旅就此启程：南湖湿地风光优美、哈拉沁水库清澈见底、乌素图的清风迎面吹来……呼和浩特的古今风貌和内蒙古独特的少数民族文化巧妙地融入其中，引得记者们直呼“好漂亮”。

也门记者阿卜杜·拉赫曼·穆罕默德·萨格尔·贾勒斌表示这样的体验很有趣，“画面很美很逼真，我甚至觉得那些美景就在眼前，好几次忍不住伸出手想要触摸。”“先进的科技带我们穿越时空，让我们了解了呼和浩特这座城市的历史文化发展，太有趣了！”

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