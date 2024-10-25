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东盟议会联盟大会代表团试乘中老铁路“澜沧号”动车

2024年10月25日14:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月25日电 （记者杨一）万象消息：第45届东盟议会联盟大会23日在老挝首都万象闭幕。会议期间，代表团成员前往中老铁路万象站视察，并乘坐“澜沧号”动车，从万象前往北部旅游城市琅勃拉邦，体验这条铁路带来的便捷与舒适。

中老铁路“澜沧号”动车乘务员为代表团成员提供服务。老中铁路有限公司供图

中老铁路“澜沧号”动车乘务员为代表团成员提供服务。老中铁路有限公司供图

上午7时30分，出席东盟议会联盟大会的东盟、欧盟、阿尔及利亚、巴林、加拿大和印度的代表抵达中老铁路万象站。站台上，代表团成员被涂装了老挝国旗配色的“澜沧号”吸引，纷纷拍照留念。老挝国会副主席孙通·赛萨迦表示，老挝率先在东南亚国家中拥有现代化铁路。中老铁路不仅是老挝的一张亮丽名片，也极大提升了老挝的国家地位。

车厢内，代表团成员对列车的设施、整洁和舒适度赞不绝口。他们纷纷表示，中老铁路建设和运营的成果令人瞩目，展现了老挝在基础设施建设方面取得的进步。柬埔寨国会主席昆索达莉表示：“中老铁路建设和运营的宝贵经验给柬埔寨提供了很好的借鉴。”

东盟议会联盟大会代表团与中老铁路“澜沧号”动车合影留念。老中铁路有限公司供图

东盟议会联盟大会代表团与中老铁路“澜沧号”动车合影留念。老中铁路有限公司供图

第45届东盟议会联盟大会召开期间，老挝国家会议中心专门设置展台展示中老铁路的建设和运营成果，吸引与会代表驻足。有代表说，这条铁路不仅促进了老挝的经济社会发展，也为东南亚国家与中国和欧亚地区国家互联互通注入动力。

(责编：艾雯、杨牧)

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