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IMF警告全球经济面临陷入低增长高债务路径风险

2024年10月25日13:31 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月24日电（记者熊茂伶 胡友松）国际货币基金组织（IMF）24日表示，全球经济面临陷入低增长高债务路径的风险，政策制定者应采取行动应对债务问题，并实施改革以促进增长。

IMF总裁格奥尔基耶娃当天在IMF和世界银行2024年年会期间的媒体发布会上说，全球经济有陷入低增长高债务路径的风险，这意味着收入下降、就业减少，其中政府收入减少，用于支持家庭和应对气候变化等长期挑战的投资也会减少。

格奥尔基耶娃在介绍IMF当天发布的《全球政策议程》时提出三个政策优先项。首先，IMF呼吁政策制定者确保通货膨胀回归目标，指出中央银行现在的关键是要“在不对就业市场造成不必要伤害的情况下，完成控制通胀的任务”。

其次，IMF敦促政策制定者采取行动应对高企的公共债务和赤字，建议大多数国家立即开始逐步重建财政缓冲空间，保障债务可持续性。

第三，IMF敦促各国实施促进增长的改革，优化治理，认为这些改革对增长至关重要。

IMF日前发布最新一期《世界经济展望报告》，将2024年全球经济增长预期维持在3.2%，与7月预测值持平。报告显示，发达经济体今年经济增长预测值为1.8%，新兴市场和发展中经济体今年经济增长预测值为4.2%。

(责编：苏缨翔、张悦)

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