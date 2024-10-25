新华社昆明10月25日电 题：中老铁路：“黄金通道”作用凸显

新华社记者丁怡全、陆君钰

北起中国昆明，南抵老挝万象，全长1035公里的中老铁路，在中国和东盟间构建起一条便捷的“黄金通道”，自2021年12月3日开通以来，促进了沿线客货高效往来，实现人享其行、货畅其流，成为造福沿线民众的幸福路、发展路、友谊路。

一列列飞驰的动车，带来八方的旅客。今年国庆节期间，云南省西双版纳傣族自治州游人如织。傣味美食、雨林徒步、河谷漂流……花样百出的玩法、丰富多彩的体验吸引旅客慕名而至。

“越来越多马来西亚、泰国、老挝等东南亚国家的旅客，乘坐中老铁路入境中国，到西双版纳旅游。”西双版纳任达国际旅行社有限公司副总经理陈云娅说，这条铁路架起一座中国与周边国家交流的桥梁。

为进一步满足各国旅客乘坐中老铁路旅客列车跨境旅行的需求，今年4月13日，中老两国铁路部门在中国西双版纳至老挝琅勃拉邦两大旅游城市之间，增开国际旅客列车1对，旅客乘火车可实现两地间当日往返。

今年前三季度，中老铁路累计发送跨境旅客17.7万人次，旅客来源已覆盖100多个国家和地区。

依托中老铁路，中国制造的机电产品、农产品以及老挝、泰国的天然橡胶、热带水果等“双向奔赴”，有力促进了沿线经贸往来。昆明海关统计数据显示，自中老铁路通车运营以来，截至今年9月，中老铁路进出口货物突破1000万吨，货值超400亿元。

在昆明市城郊的中铁联集昆明中心站内，大卡车来回穿梭，集装箱集结、吊装、分拨等作业有条不紊地进行。

“目前，跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、越南等12个‘一带一路’共建国家，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前的14列，运输品类由初期的橡胶、化肥等扩展至电子、光伏、通信、汽车等2900多种。”中铁联集昆明分公司副总经理徐超说。

9月24日，首趟中老泰多式联运“一单制”货运列车在云南昆明发车，沿中老铁路直达万象，再通过公路运输至泰国批发市场，实现全程“门到门”运输，用时仅3.5天。

“泰国榴莲出口到中国更加便利。中国的消费者吃到品质更好的榴莲，泰国的企业、农户共享市场机遇，沿线民众的生活持续改善。”泰国时必达国际物流有限公司运营总监潘娇玲说。

中老铁路为区域经济的繁荣与发展注入新动能，加速推动云南从开放末梢向开放前沿转变。

云南省普洱市因中老铁路结束了不通火车的历史。云南金客隆咖啡产业有限公司瞅准机遇，落户普洱市思茅产业园区。公司生产的冻干咖啡粉、咖啡浓缩液、挂耳咖啡等产品，通过中老铁路销往南亚、东南亚各国。

“中老铁路让原料进口、产品出口更便利，这是我们来普洱发展的原因之一。”该公司副总经理石华忠说，搭上这趟“快车”，产品更加快捷地走出国门，走向世界。

“中老铁路助力当地经济发展驶入‘快车道’。”普洱市思茅区投资促进局相关负责人表示，接下来，将继续抓好中老铁路通车的机遇，围绕铁路沿线特色产业发展布局，吸引更多企业到思茅区投资兴业。

从助力沿线发展的角度看，中老铁路潜力巨大。“保障中老铁路运输安全、稳定是铁路人的职责使命。”中国铁路昆明局集团有限公司货运部主任赵雁峰说，这条气势磅礴的“钢铁巨龙”将为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体贡献更多力量。

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