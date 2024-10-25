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华为云在南非已发展450多家全球生态伙伴

2024年10月25日13:18 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡10月24日电（记者白舸）2024年华为云南非峰会24日在约翰内斯堡举行。作为首个在南非建立公有云服务的云厂商，过去5年华为云已在南非发展450多家全球生态伙伴，共同助力当地企业数字化转型。

华为云全球营销与销售服务总裁石冀琳在峰会上介绍，过去5年，华为云在南非持续加大数据中心基础设施投资，在约翰内斯堡建立起3个可用区，以低时延覆盖南非及撒哈拉以南区域。

“公有云基础设施将在加速各行业数字转型中发挥关键作用，南非致力于成为数字经济领域的领导者。”南非通信与数字技术部总司长约尔丹-迪亚尼表示，华为等公司在这方面发挥着关键作用。

今年5月，南非通信与数字技术部发布《国家数据与云政策》，旨在通过云计算技术构建高效管理和利用数据的框架，加强政府的数据驱动决策，促进数字经济发展。

记者从现场了解到，华为云助力多个南非政府部门和企业实现数字化转型，先后帮助南非国家交通运输集团、客运铁路局和南非标准银行打造作业流程自动化的数字化港口、智能化铁路系统等项目，大大提升了工作效率。

此外，华为云还在两国间架起“生态合作平台”，促成南非电商Loot、华为云与中国电商京东的电商数智化合作，将中国成熟的电商平台运营、数智供应链解决方案引入南非，帮助当地电商打造业界领先的智能化电子商务平台。

“未来，华为云将继续加大对南非的投资，将全球其他国家实践的先进经验带到南非，支持《国家数据与云政策》落地，为南非数字经济增长贡献力量。”石冀琳说。

(责编：苏缨翔、张悦)

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