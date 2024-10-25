新华社渥太华10月24日电（记者林威）加拿大联邦政府24日宣布大幅削减移民人数计划，进一步收紧移民政策。

加拿大移民、难民和公民部当天出台2025-2027年移民计划。根据计划，明年加拿大永久居民人数目标将从原来的接纳50万减少到39.5万；2026年、2027年将分别继续降低到38万和36.5万。加拿大人口将在2025年和2026年出现150多年来的首次下降，降幅均为0.2%。

此外，加拿大政府还计划在2026年年底前，将临时居民人数减少至该国人口的5%。截至今年第二季度的最新数据显示，加拿大临时居民约有280万人，约占加拿大人口的6.8%。

加拿大政府近年来大幅吸纳留学生、外籍劳工等临时居民，以期拉动经济增长、弥补劳动力缺口。据统计，由于移民的不断迁入，自1867年以来，加拿大人口每年都保持增长并于今年4月达到4100万。2023年，移民占新增人口的近98%，其中60%是国际留学生和外籍劳工为主的临时居民。加国内有批评者认为，这给本国的住房、就业、医疗等带来压力，反移民言论和攻击行为也随之增加。

加拿大联邦大选最迟将于明年10月举行，执政党自由党在多项民调中落后。为提振支持率，加政府近来出台多项限制移民的政策。部分经济学家和支持移民的人士认为，加政府将移民和经济不振间的联系过于简单化，经济问题不能完全归咎于新移民。

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