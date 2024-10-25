人民网曼谷10月24日电（记者简承渊）2024年10月23日至26日，由中国贸易促进委员会主办、上海浦东国际展览有限公司承办的“中国贸促”（澜湄）绿色合作展览会（以下简称澜湄绿色展），在泰国曼谷国际贸易会展中心隆重召开。本次澜湄绿色展与“2024（第二届）泰国绿色科技展览会（Green Technology Expo）”同期同地举办，双展联动的模式不仅体现了中泰两国在绿色科技领域的深度合作，也彰显了澜湄区域对绿色可持续发展的共同追求与坚定信念。

开幕式启动现场。人民网记者 简承渊摄

10月24日下午，澜湄绿色合作展开幕式上，中国国际贸易促进委员会驻泰代表处首席代表周光曜代表主办单位致欢迎辞，中国驻泰王国大使馆经商处参赞张潇潇、上海市国际贸易促进委员会副会长杨东升、泰中商务委员会副主席徐根罗、泰国工业联合会执行委员会纺织工会主席Dr.Jiraporn Wiriyapongsakul等嘉宾分别致辞。泰国投资促进委员会第二投资促进局投资促进官员 Ms. Yordkamon Suthirapojn发表了主旨演讲，为中国企业更好地了解泰国投资环境提供了专业的解答。来自中泰两国及澜湄区域的行业领袖、专家学者们共同参与，他们就新能源汽车、光伏储能、节能环保等绿色技术领域的最新进展与未来趋势进行了深入交流与探讨。

中国国际贸易促进委员会驻泰代表处首席代表周光曜。人民网记者 简承渊摄

展会将持续至10月26日，展出面积达1000平方米，共有34家来自中国的优秀企业参展。现场特设澜湄地区成果展示区，全面展示六国在绿色发展、生态保护、清洁能源等领域的20个合作成果与成功案例。这些案例包括澜沧江—湄公河环境合作中心成立后的老挝生活垃圾固废处理项目、缅甸豆类新品种及绿色增产增效项目，绿色技术银行参与的柬埔寨智慧供水项目，云南省绿色能源行业协会的缅甸智慧路灯项目等。这些成果不仅彰显了澜湄合作的深厚底蕴与广阔前景，也为澜湄区域的绿色发展提供了宝贵的经验与启示。

展览会现场。人民网记者 简承渊摄

澜湄绿色合作展览会是中国贸促会为积极推动“澜沧江—湄公河合作机制”，促进民间经贸往来与合作而创立的展会，多年来在澜湄国家中轮流举办，得到了泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、越南等湄公河国家的支持。此次为期四天的展览，不仅促进了中泰两国在绿色技术领域的深度交流与合作，更为澜湄区域乃至全球的绿色可持续发展探索了新的路径与可能。此次澜湄绿色展的成功举办，将进一步推动澜湄区域绿色合作的深入发展，为构建人类命运共同体贡献更多澜湄力量。

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