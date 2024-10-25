人民网迪拜10月24日电（记者管克江、任皓宇）主题为“携手四十载，共谋新发展”的首届迪拜论坛10月23日在阿联酋迪拜举行。中阿各界1500余名嘉宾围绕中阿经济发展与合作前景、新能源、新青年、新媒体等主题进行深入交流，共谋中阿关系更加美好的明天。

论坛现场。人民网记者 任皓宇摄

论坛是中阿建交40周年庆祝活动之一，由中国驻迪拜总领馆、中国公共外交协会、迪拜政府媒体办公室和迪拜商会联合主办。

中国驻阿联酋大使张益明在开幕式致辞中表示，中国和阿联酋是全面战略伙伴也是志同道合的好朋友，更是守望相助的好兄弟。中国是阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在阿拉伯地区第一大非石油贸易伙伴、最大出口市场和最大投资目的地。中阿合作没有最好、只有更好，我们今天立足本地放眼世界、着眼当下放眼未来，为推动新形势下中阿能源、青年和媒体等领域交流合作建言献策、贡献智慧。

论坛现场。人民网记者 任皓宇摄

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，中国是阿联酋最大的非石油贸易伙伴，阿联酋是中国在阿拉伯地区的首选投资目的地。展望未来，迪拜商会将与中方深化“一带一路”相关合作，在贸易、物流、房地产、建筑和高新技术领域持续打造新的增长点。围绕数字化转型和可持续发展等目标，开展人工智能、物联网、绿色技术和医疗保健等领域合作，让双方合作成果造福两国人民。

论坛现场。人民网记者 任皓宇摄

中国公共外交协会会长吴海龙表示，在走独立自主的发展道路、坚决维护国家主权安全和发展利益的追求上，中阿两国相互依靠；在实现民族振兴、人民幸福、夯实可持续发展基石的道路上，中阿两国相互成就；在促进经济全球化与国际合作、应对共同挑战、构建中阿命运共同体和人类命运共同体的过程中，中阿两国相互扶持，多领域合作成果丰硕，堪称典范。

论坛现场。人民网记者 任皓宇摄

中国建筑集团总经理文兵表示，中国与阿联酋友谊源远流长，是发展建设中优势互补的真诚朋友、重要伙伴。中建集团自2003年进入阿联酋市场，是中阿关系发展的参与者、贡献者、受益者。今后将进一步加大在阿投资建设力度，努力当好中阿友好的实践者和推动者。

与会人士观看图片展。人民网记者 任皓宇摄

迪拜政府新闻俱乐部主席慕拉表示，媒体不仅是交流的工具，还是增进联系和理解的强大催化剂。在数字时代，媒体打破了地理和文化障碍，为培育更加包容和真实的全球对话提供了多种方式。对于中国和阿联酋来说，现在是一个发挥新媒体潜力的关键时刻，我们要创造更有意义的交流，在世界舞台上发出我们的声音。

中国传统文化展示。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋经济部次长萨利赫在闭幕式上播放了自己制作的中阿友谊歌曲。他表示，建交40年来，两国间各领域合作成果丰硕，不仅是中国和阿拉伯国家关系的典范，更是新时代国家间合作共赢的典范。让我们以首届迪拜论坛为起点，拉紧合作纽带，共同抓住发展机遇，携手应对风险挑战，为阿联酋和中国人民创造更美好的未来。

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，回顾中阿关系40年发展历史，我们有许多宝贵的经验值得总结；展望未来，我们需要一个更大的综合性平台，为两国各界人士加强交流合作牵线搭桥，共话友谊、共谋发展。中阿携手走过了不平凡的道路，展望未来，面对挑战，我们有信心开启两国关系的新征程。

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