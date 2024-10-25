人民网北京10月24日电 （记者苑基荣）10月23日，国家国际发展合作署举行《高举发展旗帜 共行大道致远——“一带一路”上的玫瑰故事（二）》新书发布仪式。国家国际发展合作署副署长赵峰涛、巴基斯坦驻华大使哈什米、马尔代夫驻华大使纳吉布、中国传媒大学校长张树庭出席并致辞，联合国粮食计划署驻华代表赵兵等驻华使节和联合国机构代表出席。有关政府部门、人民团体、高校和智库代表，援外培训学员代表等100余人参加活动。

赵峰涛表示，在全球发展倡议引领下，中国对外援助和国际发展合作掀开崭新篇章——重大标志性项目进展喜人，“小而美”项目全面开花，合作机制日益丰富，发展资源不断汇聚，行动平台持续升级，新的“玫瑰故事”不断涌现。《“一带一路”上的玫瑰故事（二）》生动讲述扶贫减贫、基础设施、教育培训等领域动人故事，传递中外人民守望相助、携手发展的友好情谊，展现中国共产党为人类谋进步、为世界谋大同的胸怀担当。中方将全力践行习近平主席关于加大对全球发展合作资源投入的重要承诺，持续推进高质量共建“一带一路”，全面落实全球发展倡议，加快国际发展合作提质升级，重点推进“全球南方”共同发展，与各方一道，共同书写构建人类命运共同体的崭新篇章。

驻华使节祝贺《“一带一路”上的玫瑰故事（二）》成功发布，表示长久以来，中方通过落实共建“一带一路”倡议、全球发展倡议，改善发展中国家基础设施，提供知识、智力和技术支持，给亿万人民带来福祉。未来将继续与中方加强合作，促进发展、共同繁荣。

学员代表们分享参与中国援外培训的经历，表示《“一带一路”上的玫瑰故事（二）》记述培训等援助项目改善亚非拉国家民众生活的故事，是中国与广大发展中国家深厚友谊的见证，愿与更多人分享中国经验，促进中外友好。

《“一带一路”上的玫瑰故事（二）》由国家国际发展合作署编纂。全书共7个章节，72个故事，图文并茂，真实记录了中国对外援助和国际发展合作在服务高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议过程中的暖心故事。

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