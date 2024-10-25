人民网巴黎10月24日电（记者尚凯元）24日，由山西省运城市芮城县人民政府、山西省永乐宫壁画保护研究院主办，文明碎片（北京）文化发展有限公司承办的“永乐宫壁画艺术特展暨数字创意时代人类艺术遗产的保护、传承与发展研讨交流会”在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。此次活动不仅丰富了中法文化交流，也为世界各国的文化遗产保护与传承带来了中国经验和启示。

此次展览标志着黄河文化遗产的重要组成部分——历经百年绘制的永乐宫壁画《朝元图》首次在海外公开展出。壁画以1/2比例的手工复刻形式呈现在教科文组织总部米罗厅，为国际观众提供了一个近距离欣赏中国传统壁画杰作的独特机会。

《朝元图》复刻品（局部）。人民网记者 尚凯元摄

除展示《朝元图》复刻品外，展览还包括AI技术赋能文物修复成果、传统壁画矿物质颜料、壁画服饰及文物复刻、文创产品四个板块，展现了中华传统文化遗产与现代技术、现代产品的融合之美。与会国际专家学者高度赞赏了《朝元图》这一在欧洲罕见的东方艺术杰作，并对中国在文化遗产保护和传承中的创新实践给予了高度认可，尤其是数字技术的巧妙应用。

壁画服饰的实物复刻展示。人民网记者 尚凯元摄

中国常驻联合国教科文组织副代表王盈代表中国常驻联合国教科文组织代表团向展览的成功举办表示祝贺。他表示，此次展览和学术研讨会为中法及国际社会在文化遗产保护领域提供了一个对话的契机，促进世界各国在多元文化背景下更好地理解与合作。中国将持续通过积极参与国际文化事务，促进全球文化的共同繁荣与发展。

壁画矿物质颜料展示。人民网记者 尚凯元摄

在研讨会上，联合国教科文组织文化多样性项目与人工智能工作负责人卡拉琳·蒙泰尔女士发表致辞时强调，人工智能在文化领域的迅速发展对文化创意产业带来的机遇与挑战。她指出，联合国教科文组织致力于支持各国在数字生态系统中制定相关政策和战略，推动文化遗产的保护、传承和可持续发展，同时确保人工智能的应用符合伦理规范，尊重人权和文化多样性。

法国文化遗产记者协会秘书长乔治·乐维在研讨会中表示，数字创意时代为艺术遗产的保护开辟了前所未有的道路，不仅对于有数千年传承的中国文化如此，全球其他文化也能够受益于这一趋势。我们有责任在利用技术力量的同时，尊重和保留文化的独特性与内在价值，确保人类的艺术遗产能够在未来持续发光发热。

全球青年文明对话联盟秘书长艾莉·蕾勒迪强调，科技与艺术的融合为文化遗产保护带来了新的机遇，此次通过AI修复永乐宫壁画，展示了赋予古代文化遗产新生命的可能性。她还介绍了联盟将在2025年6月于巴黎、布鲁塞尔和北京三地举办的全球青年文明对话大会，旨在促进跨文化对话，推动全球青年积极参与文化遗产的创新保护与传承。

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