人民网雅加达10月24日电（记者李培松、曹师韵）10月23日，在2024年亚洲电力大奖赛颁奖仪式上，国家能源集团神华国华（印尼）爪哇发电有限公司（以下简称国能印尼爪哇发电公司）因在促进印尼电力行业发展方面的卓越表现，获得2024年亚洲电力“印尼最佳独立发电商”奖，这是该公司自2021年以来，连续四年荣获亚洲电力大奖赛殊荣。

环境优美的国能印尼爪哇发电公司。国能印尼爪哇发电公司供图

亚洲电力奖被誉为亚洲电力行业的“奥斯卡奖”，是亚洲地区电力行业的唯一奖项，旨在表彰为亚洲电力行业作出杰出贡献的亚洲独立发电企业，此次活动吸引了来自中国、日本、韩国、印尼、新加坡等亚太区域主要国家及地区的多家单位参评。

国能印尼爪哇发电公司位于印尼万丹省西冷市，总装机容量2×1050兆瓦，由国家能源集团中国神华能源股份有限公司与印尼国家电力公司PLN NR共同出资组建，1号机组和2号机组分别于2019年12月和2020年9月投产，截至2024年9月底实现累计发电555.9亿千瓦时。长期以来，该公司以“建设具有中印尼文化特色、长期盈利的世界一流示范电站”为目标，始终将建设“环境友好型”和“社会友好型”能源发电企业为己任，持续为印尼社会提供安全、经济、清洁、高效的高品质电力能源，同时在培养印尼青年人才、促进劳动就业、保护生态环境、履行社会责任等方面作出了重要贡献。

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