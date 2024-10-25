国际问题观察员 章思远

近日，美国高官抛出一种荒谬的论调称，过去美国和其他国家在全球建立“操作系统”，中国曾是最大受益者，但中国现在却想改变这个“操作系统”的核心。美中关系在许多方面已经进入“以竞争为主导”的新阶段。

美方炮制所谓“中国改变全球‘操作系统’核心”是以新名词新谬论来渲染“中国威胁”。这一言论进一步暴露了美国对中国的无知、无理的认识和姿态。中国经济社会发展取得的伟大成就，是中国共产党带领全国人民经过艰苦奋斗得来的，不是美西方恩惠的结果。美方应当停止兜售“中国受益论”的陈词滥调了。美国难道忘了，中方早就告诫过你们，“你们没有资格在中国面前说，从实力地位出发同中国谈话”。

从“基于规则的国际秩序”到全球建立“操作系统”，美国惯于制造新名词。但美国始终没有向全世界讲清楚，这些名词的内涵是什么？它们同以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序到底是什么关系？作为联合国安理会常任理事国，美国为什么不带头维护联合国的权威，却要另提出一套概念模糊不清的所谓国际秩序和“操作系统”呢？

美国到底想要什么呢？简而言之，美国想维护霸权。去年，中国外交部发布了《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告，以详尽的事实揭露了美国肆意妄为的政治霸权、穷兵黩武的军事霸权、巧取豪夺的经济霸权、垄断打压的科技霸权和蛊惑人心的文化霸权，生动刻画出美国唯我独尊的霸道形象。可见，美国所谓的国际秩序，实际指在美国领导下，以西方价值观为标准，以西方的规则为规则的国际秩序。所谓的全球“操作系统”，是以美国为首的小圈子掌控世界的强权政治。顺从美国的要求，服从美国的意志，就是遵守秩序，否则就是破坏秩序。美国这种顺我者昌逆我者亡的霸道做法，理应受到国际社会的共同批评和抵制。

当今世界正经历百年未有之大变局。美国似乎仍沉浸在冷战的旧梦中，对单极世界的霸权地位恋恋不舍，根本看不到世界发展的大势。美国对以中国为代表的广大发展中国家群体性崛起感到恐慌，不择手段进行打压遏制。这也是为什么我们看到美国政客、智库和媒体总是变着花样抛出抹黑中国的新名词和新论调。从“中国崩溃论”到“中国经济见顶论”，再到现在“中国改变全球‘操作系统’的核心论”，中国人对美国这种雕虫小技早就见怪不怪了。用小品中的话说，你换个“马甲”，我照样认识你。

美政府高官近期在《外交事务》杂志刊文，将中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜集体划归为“修正主义”国家，诬称这些国家正改变国际体系的基本原则，挑战美国的盟伴关系网。同时，美方又跳出来指责中方改变美国和有关国家建立的“操作系统”。美国这种挑动阵营对抗、联盟遏华的企图值得我们高度警惕。

道不同不相为谋。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

竞争不是中美关系的底色，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。美方不要挖空心思炮制新名词渲染所谓“中国威胁”，错误的叙事再怎么包装也欺骗不了世人。美国应该树立客观正确的对华认知，采取理性务实的对华政策，同中方相互尊重、和平共处、合作共赢，推动两国关系稳定、健康、可持续发展。美国也应放下“大国的傲慢”，多倾听广大发展中国家的声音，多思考怎样才能真正赢得其他国家的尊重和欢迎。

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