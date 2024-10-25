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以军继续猛炸黎巴嫩　布林肯斡旋陷“尴尬”

2024年10月25日08:47 | 来源：新华网
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新华社北京10月24日电 以色列23日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊展开十余次猛烈空袭，黎巴嫩真主党则“首次使用”精确制导导弹打击以境内目标。按照外媒报道，以色列军事行动猛烈势头不减，让正在中东展开新一轮外交斡旋的美国国务卿安东尼·布林肯陷入尴尬境地。

冲突依旧猛烈

黎巴嫩国家通讯社23日报道，以军当晚对贝鲁特南郊代希耶地区发动17次空袭，6栋建筑被毁并引发大火。这是本轮巴以冲突去年10月爆发以来代希耶地区遭到的“最猛烈”袭击。

这是10月22日在黎巴嫩贝鲁特南郊拍摄的以军空袭现场。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

战火还蔓延至黎巴嫩南部港口城市提尔。据以色列国防军通报，以军23日打击黎巴嫩真主党设在提尔的多个指挥和控制中心，包括真主党南部前线指挥部。

这座被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的古城近来首次被纳入以军对黎发布的平民撤离令范围，数以万计民众逃离。提尔市市长说，当地历史遗迹尚未在以军打击中受损。

本轮巴以冲突爆发以来，真主党在黎以边境与以军持续交火，以对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）形成支持。今年9月中旬以来以方加大打击真主党的力度，冲突骤然升温。黎巴嫩真主党总书记赛义德·哈桑·纳斯鲁拉及其可能的继任者先后在以军空袭中死亡。

真主党23日在声明中说，“首次使用”精确制导导弹打击以境内目标，并向以境内发射新型无人机。另据以色列媒体报道，真主党当天向以色列发射135枚火箭弹，大部分射向以色列北部地区。报道没有提及以方伤亡情况。

据黎巴嫩政府23日发布的声明，过去24小时内，以军袭击导致黎方至少28人死亡；去年10月以来的黎方死亡人数升至2574人。据《以色列时报》22日报道，自本轮巴以冲突爆发以来，黎以冲突导致约29名以色列平民死亡，另有44名以军官兵丧生。

以色列“不给面子”

美国国务卿布林肯正在中东就停火问题进行新一轮斡旋。综合多家媒体说法，距离美国大选只有大约两周时间，总统约瑟夫·拜登领导的民主党政府试图在选举前借布林肯此番访问“强力推动”以色列与哈马斯和黎巴嫩真主党等就停火取得进展，但目前来看效果惨淡。

10月9日，在加沙地带北部杰巴利耶，巴勒斯坦民众撤离住所。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

以色列政府极右翼官员近日公开要求在加沙地带北部建设定居点，因此引发外界有关以色列意图“清空”加沙北部、新建犹太人定居点的担忧。据以色列媒体报道，布林肯22日与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡会晤，要求后者及其高级副手就这一事项作出公开澄清，但未获对方承诺。美国《国会山》网站指出，内塔尼亚胡没有兴趣经由外交途径解决本轮巴以冲突。

美国智库外交关系协会中东问题专家史蒂文·库克表示，以色列国内有观点认为，“美国在许多事务上是错的”，以色列不应采纳“那些根本无法解决问题的人所提建议”。

在库克看来，美国政府与以色列政府的根本分歧在于美方“希望达成协议”，而以方“希望赢”。因而，以色列会以“完全不同的视角”看待本轮巴以冲突，而且希望最终能够“改变游戏规则”。（王逸君）

(责编：苏缨翔、张悦)

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