新华社北京10月24日电 题：共享中国金融开放新机遇——来自Swift国际银行业运营大会的观察

新华社记者任军、郭宇靖、陈旭

展台前，咨询与业务洽谈活动络绎不绝；过道上，金融界人士密切互动，傍晚时分依然不愿散去……连日来，在北京国家会议中心，环球银行金融电信协会（Swift）国际银行业运营大会2024年会（Sibos2024年会）气氛热烈。

这是Sibos自1978年开办以来首次来到中国内地举办，共有114家外资机构和19家中资机构参展，包括摩根大通、花旗、汇丰、渣打、德意志银行等国际金融机构，以及阿联酋阿布扎比第一银行等来自新兴市场的机构。

麦肯锡全球资深董事合伙人周宁人说，中国内地城市首次主办Sibos年会，释放出中国欢迎更多全球金融机构参与金融行业发展的积极信号。

Swift亚太区总裁黄式进表示，自1985年在京开设代表处以来，Swift成为中国金融变革的亲历者和见证者。2019年，Swift在北京成立全资子公司，2021年与中国4家合作伙伴共同成立金融网关公司。“中国金融市场准入不断开放，跨境贸易和资本流动持续增加，为全球金融发展带来机遇。”

“这是我第3次参加Sibos年会。年会首次在中国内地举办，反映了中国扩大开放、拥抱世界的态度。”记者见到从伦敦飞来北京参会的瑞银集团司库数字资产主管邹小楠时，她刚刚结束一场关于数字化资产的分组讨论，“Sibos可以说是金融机构的老朋友见面会、行业研讨会和业务洽谈会，非常务实。”

“太忙了！每天光在会场就要见几十位客户，有时甚至连会议室都订不到，只能站着谈。”星展集团环球交易服务部主管林顺忠说，“随着中国经济不断发展，中国金融业对外开放的广度和深度不断拓展，星展在华业务迅速增长，服务的客户不断增加。”

“中国市场是渣打集团全球业务的核心，我们在中国的整体投资不断增加，今后也会持续调整和优化业务。”今年已经多次来华的渣打集团行政总裁温拓思在接受记者采访时说，中国正在不断加快金融领域开放步伐，作为中国首家新设外商独资证券公司，渣打证券今年正式展业，为集团的中国业务带来新机遇。

摩根大通中国区联席首席执行官何耀东也有相同感受。“近年来，中国金融市场对外开放的步伐蹄疾步稳。比如，证券、基金、期货等机构外资股比限制提前全面放开，债券市场互联互通机制不断成熟等等。受益于这些开放政策，摩根大通拥有了外资全资控股的证券公司、期货公司。”

万事达卡也是中国金融开放的受益者之一。今年5月份，万事达卡与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司万事网联正式展业，中国银行卡清算市场有序对外开放更进一步。据悉，开业至今，万事网联已和发卡行共同推出50多款全新“中国万事达”银行卡产品，线上线下的受理网络稳步拓展。

“万事达卡通过一系列举措积极推动入境支付便利化。除了与微信和支付宝合作开通‘外卡内绑’服务，自今年9月起，外籍人士拿着万事达卡可乘坐北京地铁。”万事达卡全球执行副总裁兼大中华区总裁常青告诉记者。

从中国持续开放中受益的不仅有传统金融机构，还有金融科技公司。22日下午，总部位于新加坡的电子钱包集成运营商Thunes在年会发布了一项便利外籍来华人士支付的解决方案：前往中国旅行的海外旅客只需用Thunes直连的海外电子钱包应用程序中嵌入的二维码支付功能，扫描中国商家提供的支付二维码，即可完成支付。

2023年，Thunes在北京成立全资子公司，成为北京市金融业扩大开放的一项重要成果。“随着中国金融领域对外开放不断深化，跨境支付行业也将迎来更大机遇。”Thunes首席执行官德科尔特说。

近年来，中国取消了银行、证券、保险等领域的外资持股比例限制，吸引超过110家外资金融机构来华展业，金融开放有序推进。同时，中国进一步支持符合条件的各国银行机构加入人民币跨境支付系统（CIPS），畅通跨境人民币清算。

“一方面，加大金融业开放有助于中资金融机构更好地学习、借鉴国际领先金融机构的先进经验。另一方面，金融市场互联互通，也能促进人民币在跨境支付、跨境贸易投资、储备等方面的国际地位和全球影响力不断提升。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡说。

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