新华网北京10月24日电（记者 陈颢文）记者24日从世界互联网大会乌镇峰会在北京举行的新闻发布会上获悉，以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2024年世界互联网大会乌镇峰会，将于11月19日至22日在浙江乌镇举行。

10月24日，2024年世界互联网大会乌镇峰会新闻发布会在北京举行。（主办方供图）

世界互联网大会秘书长任贤良在会上介绍，本次峰会将聚焦人工智能技术、产业发展及其对人类经济社会的影响，回应各方对人工智能发展与治理的关切。

任贤良表示，本次峰会创新求变，注入峰会发展新元素。全新设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域做出杰出贡献的个人和企业；成立世界互联网大会人工智能专业委员会，作为大会国际组织成立后设立的第一个专业化、常态化分支机构，将搭建人工智能国际交流合作平台；启动世界互联网大会智库合作计划，预计约60家全球互联网领域国际高端智库共同参与；设立世界互联网大会数字研修院，并举办全球互联网人才卓越计划研修班，为全球特别是发展中国家政府部门、社会组织、企业管理层搭建国际化研修平台。

浙江省委常委、宣传部部长赵承表示，本次峰会聚焦人工智能，将从展会、赛事、活动等3个方面展示前沿技术、最新成果。通过多维展示，将呈现给大家一届与以往不同的峰会，助力人工智能领域更多合作达成、更多成果转化，为人工智能推动新质生产力发展提供新理念、新思路、新方案。

2014年11月，首届世界互联网大会在浙江乌镇举行。今年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第11个年头，正式开启“下一个十年”的新篇章。

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