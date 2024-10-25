新华社北京10月24日电 题：聚“全球南方”合力，行命运与共大道

新华社评论员

“作为‘全球南方’的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。”习近平主席24日在“金砖+”领导人对话会上发表重要讲话，深刻阐释深化“全球南方”团结合作的中国主张，宣示中方与“全球南方”携手并进的坚定决心。讲话高瞻远瞩，体现了对历史大势的深刻洞悉，对世界和平与发展事业的责任担当，激荡起“全球南方”联合自强的磅礴力量。

潮起南方，万象更新。“全球南方”群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”占世界经济比重已提升到40%以上，正在深刻改写世界经济版图，成为国际秩序变革的关键力量。从“沉默的大多数”到声势卓然壮大，“全球南方”为推动人类进步发挥着举足轻重的作用。无疑，“全球南方”国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。世界百年变局正加速演进，国际形势越是复杂，“全球南方”国家越要坚持独立自主、团结协作，在振兴之路上并肩奋斗、砥砺前行，走在推动构建人类命运共同体的前列。

作为“全球南方”的第一方阵，金砖国家如何顺应时代大势，引领“全球南方”加强团结协作、实现共同发展？习近平主席提出三点主张：坚守和平，实现共同安全；重振发展，实现普遍繁荣；共兴文明，实现多元和谐。这三点主张与中国提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议相互契合，回应了“全球南方”求和平、谋发展、促合作的迫切需要，体现着各国坚持多边主义、倡导和合共生、捍卫国际公平正义的共同追求。和平是人民的永恒期望，金砖国家要做维护和平的稳定力量，加强全球安全治理，探索标本兼治的热点问题解决之道；发展是解决一切问题的总钥匙，金砖国家要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位；多样文明是世界的本色，金砖国家要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。

“中国始终是‘全球南方’的一员，同广大发展中国家团结合作是中国对外关系不可动摇的根基。”这是庄严的承诺，也是坚定的行动。从提出“全球南方”开放包容合作倡议，到宣布支持“全球南方”合作八项举措，在习近平主席的引领下，中国始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，积极促进“全球南方”发展繁荣。向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，创设全球发展和南南合作基金，支持实施150多个项目……无论国际形势如何变化，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”，以实实在在的合作成果为“全球南方”发展振兴注入源源不竭的动力。

“坚信拓展金砖国家同新兴市场和发展中国家的伙伴关系将进一步巩固团结、促进真正的国际合作”，金砖国家领导人第十六次会晤发表喀山宣言，展现对“全球南方”未来发展的信心与期待。力生于团结，事成于和睦。站在新的历史起点，“全球南方”携手并肩、团结奋进，必将迸发出无比的智慧，汇聚起磅礴的力量，共同开创构建人类命运共同体的光明未来！

(责编：苏缨翔、张悦)