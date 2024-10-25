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支持黎巴嫩国际会议在法国举行

2024年10月25日08:41 | 来源：新华网
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新华社巴黎10月24日电（记者乔本孝）在法国总统马克龙倡议下，“支持黎巴嫩民众和主权国际会议”24日在法国巴黎举行，与会方呼吁黎巴嫩冲突各方停火，政治解决危机。

据法国外交部介绍，此次会议得到联合国支持，70个受邀国家与地区派出代表参会，共为黎巴嫩募资10亿美元，其中8亿美元为人道援助，2亿美元用于支持黎巴嫩军队建设。

马克龙当天在会议发言中再次呼吁黎巴嫩冲突各方停火，恢复黎以临时边界“蓝线”周边安全稳定，帮助黎巴嫩和以色列流离失所的民众回归家园。

联合国秘书长古特雷斯在视频发言中说，黎巴嫩局势亟需停火，以全面落实联合国安理会第1559号和第1701号决议。各国主权和领土完整都应得到尊重，平民应得到保护，对联合国维和部队的袭击不可接受。

在会后举行的记者会上，法国外长巴罗说，与会方一致呼吁冲突各方停火，政治解决危机，落实安理会第1701号决议。巴罗再次呼吁以色列停火，并表示：“在现阶段，为长期维护以色列安全，外交和谈判是比武力更好的途径。”

黎巴嫩总理米卡提在记者会上说，黎巴嫩对法国组办此次会议及与会各方表示感谢。他呼吁立刻实现停火，并特别指出黎巴嫩南部居民流离失所的情况令人担忧。

黎巴嫩公共卫生部23日公布的统计数据显示，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩境内造成2574人死亡、超过1.2万人受伤。

(责编：苏缨翔、张悦)

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