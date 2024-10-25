新华社北京10月24日电题：引领“全球南方”合作 凝聚世界和谐共兴力量——多国人士盛赞习近平主席重要讲话彰显中国担当

新华社记者

当地时间10月24日，国家主席习近平在俄罗斯喀山出席“金砖+”领导人对话会并发表题为《汇聚“全球南方”磅礴力量 共同推动构建人类命运共同体》的重要讲话。多国人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的重要讲话深刻把握世界大势，深入阐述“全球南方”团结合作中国主张，充分彰显了中国担当，为全球南方国家共同迈向现代化、建设更美好世界凝心聚力、指引方向。

三点主张引领“全球南方”团结合作

习近平主席连续12年主持或出席金砖国家领导人会晤，首倡“金砖+”合作模式，提出一系列推动金砖合作发展的重要主张。在此次“金砖+”领导人对话会中，习近平主席提出：坚守和平，实现共同安全；重振发展，实现普遍繁荣；共兴文明，实现多元和谐。

当地时间10月24日上午，国家主席习近平在喀山会展中心出席“金砖+”领导人对话会并发表题为《汇聚“全球南方”磅礴力量 共同推动构建人类命运共同体》的重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

“习近平主席提出的三点主张顺应历史发展潮流，符合金砖国家和‘全球南方’的共同期待。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷说，作为最大的发展中国家,中国始终是“全球南方”团结合作的推动者、引领者，始终视自己为“全球南方”的坚定一员，同全球南方国家站在一起，携手打造现代化“全球南方”。

巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗说，习近平主席在讲话中提出了推动并引领“全球南方”团结合作的中国主张。习近平主席的讲话为变乱交织的世界注入稳定性。

“习近平主席提出的三点主张引起全球南方国家广泛共鸣。”南非公共服务委员会主席、南非政治分析师索玛多达·菲克尼表示，习近平主席的讲话表明中国致力于推动多边主义、实现共同发展。全球南方国家对中国等国家引领建立的金砖合作机制兴趣日益浓厚，希望加入这一机制应对发展挑战，实现经济振兴繁荣。

“中国提出的重要主张的内核都是合作与交流，有利于超越不同国家在政治体制、经济、文化等方面的差异。”巴西弗鲁米嫩塞联邦大学副教授、瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略研读习近平主席的讲话后表示，他对金砖国家的未来充满信心，“我们有充分理由相信，在中国的引领下，金砖国家将成为促进多边主义的中坚力量”。

三大全球倡议“擦亮世界和谐共兴底色”

面对百年未有之大变局，习近平主席提出三大全球倡议，得到各方积极响应。习近平主席在讲话中指出，全球安全倡议已经在维护地区稳定等多个领域取得重要收获；全球发展倡议提出3年来，已动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目；全球文明倡议推动建设美美与共的世界文明百花园。

当地时间10月24日上午，国家主席习近平在喀山会展中心出席“金砖+”领导人对话会并发表题为《汇聚“全球南方”磅礴力量 共同推动构建人类命运共同体》的重要讲话。这是出席对话会的金砖国家及嘉宾国领导人或代表、国际组织负责人集体合影。新华社记者 姚大伟 摄

“习近平主席提出三大全球倡议，为推进世界现代化贡献中国智慧、中国方案。三大全球倡议正在令许多国家受益。”埃塞俄比亚外交学院国际关系和中国问题专家梅拉库·穆卢阿莱姆仔细研读习近平主席的讲话后说。他认为，亚吉铁路、鲁班工坊、非盟总部大楼等系列合作项目充分说明“中国式现代化建设正在为全球发展注入生机和活力”。

阿联酋阿布扎比执行办公室主席前顾问易卜拉欣·哈希姆尤其关注全球安全倡议。他说，当今世界不稳定因素急剧增多，乌克兰危机延宕不止，中东局势持续升级，全球供应链安全遭遇严峻挑战。作为金砖主要成员国，中国积极劝和促谈，发起乌克兰危机“和平之友”小组，先后斡旋促成沙特和伊朗复交以及巴勒斯坦内部和解，为促进地区和平稳定贡献中国力量，为动荡不安的世界增加更多确定性和稳定性。

“有了中老铁路，老挝得以较快地恢复旅游市场，更有效地运输货物，使老挝经济从多重挑战中较快复苏过来。”老挝资深外交官西昆·本伟莱对全球发展倡议感触颇深。他说，老中友好合作给老挝经济社会发展带来多重利好，老挝贸易投资、货物运输、旅游业等多领域都取得长足发展。他认为，三大全球倡议作为推动世界和平发展的中国智慧和中国方案，为促进人类和平与发展事业注入正能量。

习近平主席在讲话中提出，中方将牵头成立“全球南方”智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴。马哈茂德·哈桑·汗感慨道：“全球南方国家的政治、经济、文化、制度背景各有不同、各具特色。习近平主席提出全球文明倡议，倡导共兴文明、实现多元和谐，在世界多元文化发展过程中留下深刻的中国印记，有力擦亮世界和谐共兴的底色。”

开辟未来全球发展新气象

习近平主席在讲话中指出，“全球南方”群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。“全球南方”国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。习近平主席强调，作为“全球南方”的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当。

这是2024年10月19日拍摄的俄罗斯喀山城市景观。新华社记者 曹阳 摄

“习近平主席的讲话对加快发展和完善金砖合作机制以及全球南方国家共同发展繁荣具有重要意义。”长期关注中国发展的白俄罗斯国家科学院经济研究所白中发展分析中心主任尤里·谢尔巴科夫说，“‘金砖+’合作模式为‘全球南方’群体性崛起注入新的动力。金砖国家扩员后迎来难得的历史机遇，能够更加积极有效地开展各领域多边合作，提高国家间对话合作的质量和水平，有助于进一步推动经济全球化，促进构建更加公平的国际秩序，为维护地区和全球安全稳定、推动文明进步、构建人类命运共同体作出更大贡献。”

“习近平主席在讲话中提出一系列新理念新举措，全球南方国家对此兴趣浓厚。金砖对‘全球南方’来说代表着巨大的希望，这就是为什么许多国家迫切希望加入这一机制。”委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗说，“十几年来，金砖合作机制向世界展示了一种以对话为特征，尊重多样性、平等和公平贸易的新型国际合作关系。对于所有致力于维护多边主义的国家来说，金砖合作机制代表着一条希望之路。”

“当今世界正在经历百年未有之大变局，人类社会正处于决定性转折点上。在此背景下，金砖合作机制在维护全球南方国家共同利益、促进‘全球南方’共同发展等方面发挥着举足轻重的作用。”阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任卡迈勒·曼萨里说。他指出，从国内生产总值、国土面积、人口数量、国际贸易等各种数据看，金砖国家都是“全球南方”的第一方阵，金砖合作机制必将引领未来全球发展新方向、开辟新气象。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴持有类似看法。“当前，世界格局发生深刻变化，全球发展面临巨大挑战，全球南方国家渴望得到发展。”布希巴说，“我们看到金砖国家作为‘全球南方’的第一方阵，为‘全球南方’发展振兴提供实践经验和发展机遇。金砖国家团结合作，聚焦发展，为全球南方国家带来新机遇，有力肩负起推动构建人类命运共同体的使命担当。”

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