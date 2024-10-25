新华社北京10月24日电 综述｜汇全球南方合力 促世界和平发展——来自“金砖+”领导人对话会的响亮和声

新华社记者

“金砖+”领导人对话会24日在俄罗斯喀山举行。多位与会国家和国际组织领导人及代表在发言中表示，期待在“金砖+”合作模式下深化各领域合作，携手维护广大发展中国家共同利益，进一步提升“全球南方”国家在国际事务中的话语权和代表性，推动构建更加公正合理的国际秩序，促进世界和平与发展。

俄罗斯总统普京表示，对于金砖成员国来说，同全球南方国家共同探讨问题非常重要。与会各国对文明多样性有着相似的愿景。愿同全球南方国家一道，推动包容和可持续发展，建设一个惠及各国人民、尊重发展权利和民族特性的更美好世界。

埃及总统塞西说，世界和平与发展正受到单边主义和保护主义的威胁。发展中国家需要团结起来，加强协商与合作，这是应对当前全球挑战的重要途径。他强调，新开发银行和亚投行为发展中国家实施多领域发展项目提供了便利，在帮助各国融资方面发挥重要作用，带动了南南合作。

南非总统拉马福萨认为，坚持多边主义、完善全球治理体系是促进世界和平与发展的重要途径。“金砖合作机制、‘金砖+’是广大全球南方国家和新兴市场国家团结合作的重要平台，对各国经济、社会、文化发展贡献巨大。”

巴西外交部长维埃拉指出，全球南方国家是促进世界和平与发展的积极力量。金砖合作机制致力于共同建设一个更加公平的世界，“我们将持续为构建国际经济新秩序而努力”。

埃塞俄比亚外交国务部长梅斯加努说，金砖国家和全球南方国家汇聚一堂，共商南南合作大计。全球南方国家应把握历史机遇，集中资源，协调立场以应对各种危机。“相信南南合作能够为维护和平与安全、消除贫困、促进发展和减缓气候变化影响等作出有意义的贡献。”

在哈萨克斯坦总统托卡耶夫看来，“金砖+”具有巨大的发展潜力，它将来自不同大陆的国家聚集在一起，有效利用共同机遇，加强团结，造福所有参与者。托卡耶夫支持提升全球南方国家的代表性和发言权。他说，“必须倾听全球南方的声音”。

刚果共和国总统萨苏说，此次金砖国家领导人会晤和“金砖+”领导人对话会将志同道合者汇聚一堂，“致力于建设一个更公平、更团结、更繁荣的世界，并造福各国人民”。他表示，全球南方国家可以在独立自主和更具韧性的经济基础上建设美好未来，为世界和平、人类进步作出更多积极贡献。

土耳其总统埃尔多安指出，当今世界在经济、安全、公平正义、气候变化等方面都面临严峻挑战。土耳其重视在“金砖+”平台上同各国就共同关心的问题寻找解决方案，促进全球贸易、经济增长及可持续发展，推动构建更公平的国际秩序。

毛里塔尼亚总统加兹瓦尼认为，发展和进步是所有国家的权利。实现可持续发展目标遇到困难挑战，缺乏多边合作、全球治理体系失衡是重要原因。当今世界特别是非洲国家发展亟需来自多边合作的新动能，进一步改革全球治理体系。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，越来越多的国家盼望一个更公正的世界秩序，白俄罗斯愿做共同安全的维护者、可持续发展的践行者，愿积极参与全球治理体系改革。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫说，金砖合作机制维护以联合国为核心的国际体系。乌方赞成金砖国家提出的一系列倡议，如通过加强合作实现包容性经济增长等。

玻利维亚总统阿尔塞表示，金砖的出现如同一道曙光，印证世界多极化趋势不可逆转。在金砖机制支持下，发展中国家可以发挥自身潜力，推动全球治理变革，加强以科技进步、数字连接和可再生能源为基础的互利发展战略。他说，有必要建立一个更加灵活、有效、包容、更具代表性的国际多边体系，使得发展中国家和最不发达国家也能参与其决策进程。

联合国秘书长古特雷斯对“金砖+”坚持多边主义的努力表示赞赏。他表示，面对地区冲突、气候变化、生物多样性、贫困与饥饿等全球性挑战，各国必须齐心协力一起应对。他指出，南南合作正为实现联合国可持续发展目标提供越来越多的助力，相信“金砖+”将为加强多边主义、促进全球发展和安全发挥重要作用。

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