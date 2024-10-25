新华社罗马10月24日电（记者任耀庭）“纪念马可·波罗逝世700周年：意中文化交流的重要性”研讨会23日在意大利首都罗马的意众议院女王厅举行，来自意中两国的政府官员、学者及企业代表齐聚一堂，深入探讨两国在文化、历史和现代合作中的共同点。

意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳在会上表示，马可·波罗是东西方之间最早也是最重要的桥梁之一，他的形象体现着两个文明在相互尊重的基础上加强交流的愿望。因此，面对当今时代复杂的挑战，有必要采取有利于意中两国关系发展的方针，使其更具稳定性和建设性。

中国驻意大利大使贾桂德致辞时表示，马可·波罗的东方之旅是中意文化交流史上的里程碑。他呼吁各界秉承加强东西方文明交流互鉴的核心理念，促进中意两国间的文明对话，并鼓励年轻一代成为两国文化交流的使者。

主持会议的意大利中国友好关系协会主席玛丽亚·阿佐利纳告诉新华社记者，中国和意大利是东西方文明的杰出代表，文化交流源远流长。她希望此类重要会议可以为两国建立互通桥梁添砖加瓦，更好地传承丝路精神。

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