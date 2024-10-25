新华社开罗10月24日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队与苏丹快速支援部队24日在该国首都喀土穆地区及中部多条战线激烈交火，共造成15名平民死亡，另有多人受伤。

喀土穆州卫生部24日发表声明说，苏丹快速支援部队当天继续炮击喀土穆西部恩图曼市多个居民区，造成4人死亡、至少27人受伤。

据苏丹民间机构“苏丹医生网”24日发表的声明，苏丹快速支援部队当天对中部杰济拉州的马克努恩村发动袭击，造成11人死亡、多人受伤。

隶属苏丹武装部队的媒体24日发表声明说，苏丹武装部队当天收复了中部森纳尔州北部的苏基市。此前一日，苏丹武装部队宣布收复该州丁德尔市。

今年7月，苏丹快速支援部队控制了包括苏基市在内的森纳尔州大部分地区。近期，苏丹武装部队在该州发动反击，重新夺回杰贝勒穆亚、丁德尔市等地的控制权。目前，苏丹快速支援部队仍占据着首府辛贾市。

联合国负责苏丹地区人道主义事务协调的官员克莱门蒂娜·恩奎塔-萨拉米24日呼吁苏丹冲突双方履行国际人道主义法规定的义务，停止敌对行动，保护平民及其有尊严生活的权利。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1042万人流离失所。

(责编：苏缨翔、张悦)