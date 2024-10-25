本报柏林10月24日电 （记者刘赫、刘仲华）“2024·中欧人权研讨会”22日在德国柏林举行，本次会议主题为“新兴权利保障：中国与欧洲的视角”。多国60余位人权领域代表围绕经济平等与社会权利、数字技术与人权等议题进行讨论。

中国人权研究会副会长、中国政法大学校长马怀德在致辞中说，如何保障新兴权利已成为全球人权事业发展中的新课题。中国以法治方式保障公民网络安全和隐私权，积极推进环境保护与绿色发展。各国应携手合作，以“人类优先”作为新兴权利保护的基本理念，以真正多边主义避免全球新兴权利治理失衡，以开放公正凝聚共识，共同为全球新兴权利保障提供方案。

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什说，人权是全球性议题，应通过全球合作来实现。中国提出的人类命运共同体理念和三大全球倡议考虑到所有国家的利益，超越狭隘的地缘政治。

瑞士日内瓦外交与国际关系学院教授阿尔弗莱德—莫里斯·德·扎亚斯认为，和平是所有权利的基石，没有和平就没有实现可持续发展的机会。各国应共同维护民主、公平、公正的国际秩序，逐步消除冲突根源，切实保障所有人的人权。

“中欧人权研讨会”于2015年创立，是中欧人权领域深层次交流合作的机制化平台。本届研讨会由中国人权研究会和中南大学共同主办，中南大学人权研究中心、德国中国文化基金会承办，德国明斯特大学、国际哲学学会合作举办。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 15 版）

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