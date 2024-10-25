本报记者 刘仲华

为期一个多月的联合国人权理事会第五十七届会议近日在瑞士日内瓦闭幕。会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、主提决议等多种形式，全面宣介中国共产党二十届三中全会精神，讲述中国人权发展理念和成就经验，维护国际公平正义，为完善全球人权治理注入中国力量，以真正的多边主义共同推动国际人权事业健康发展。

以人民为中心，走适合本国国情的人权发展道路

尊重和保障人权是中国的不懈追求。中国坚持以人民为中心，促进人的自由全面发展，走出了一条适合本国国情、得到人民拥护、顺应时代潮流的人权发展道路。

9月11日，会议根据中国等80国提出的决议授权举行“消除不平等背景下促进和保护经社文权利”专题会议，中国出席联合国人权理事会第五十七届会议代表团团长、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭作主旨发言，分享中国经验理念。他强调，中国共产党二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出了300多项重要改革举措，将有效增进人民福祉，促进社会公平正义，稳步提升人权保障水平。据此，中国将健全社会救助体系，建立分层分类帮扶制度，完善实施区域协调发展战略机制，缩小不平等；加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保护特殊群体权益。

陈旭表示，中国始终坚持以人民为中心，把尊重和保障人权作为治国理政重要工作。中国将进一步全面深化改革，推进中国式现代化，增进全体人民福祉，加强人权执法司法保障。

9月18日，中国代表发言宣介中国人权发展成就，指出中国如期全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题；不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，推动人民享有更广泛、充实、全面的民主权利；不断提高就业、教育、社保等水平，改善生活环境质量。当前中国正推进中国式现代化，将持续以现代化建设成果提升人权保障水平。

维护国际公平正义，坚决反对将人权问题政治化

中国主张尊重各国自主选择人权发展道路，反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展。面对无端攻击和不实指责，中国代表团在会议上坚决反击、激浊扬清。

9月24日，针对美国等一小撮国家在会议上发言攻击抹黑中国人权状况，100多个国家以共同发言、单独发言等不同方式，支持中方正义立场，反对将人权问题政治化。

古巴代表包括中国在内的近80国作共同发言，强调尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉别国内政。各方应恪守联合国宪章宗旨和原则，遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利。

乌干达代表不结盟运动、委内瑞拉代表“捍卫联合国宪章之友小组”、冈比亚代表非洲组等发言支持中国立场，指出各方应客观看待别国人权状况，在平等和相互尊重的基础上就人权问题开展对话与合作，避免采取选择性和双重标准做法，共同抵制将人权问题政治化、工具化、武器化的错误行径。

陈旭代表“对话合作促人权之友小组”作共同发言，指出当前人权理事会政治化和极化氛围加剧。人权理事会不是对抗施压的场所，应为各国通过对话交流积累信任、推进合作发挥应有作用。

10月2日，中国代表发言呼吁切实保障巴勒斯坦人民合法权益，强调国际社会应切实执行联合国大会和人权理事会关于保护巴勒斯坦人民权利的决议及国际法院有关咨询意见，并在联合国主导和组织下，尽快召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。

中国出席联合国人权理事会第五十七届会议代表团副团长李笑梅在同该理事会单边强制措施问题特别报告员互动对话时，敦促美国等西方国家立即取消对华非法单边制裁。李笑梅表示，单边制裁严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重违反国际关系基本准则，严重侵犯人权，中方一贯坚决反对。美国自身人权记录不佳，却动辄依据国内法滥施“长臂管辖”，完全是借民主、人权之名行侵犯人权之实。

积极参与全球人权治理，推动国际人权事业健康发展

当前国际形势动荡加剧，冲突对抗此起彼伏，发展鸿沟不断扩大，全球人权治理赤字日益严重。中国始终把自身命运同世界各国人民命运联系在一起，积极弘扬全人类共同价值，为国际人权事业健康发展贡献中国智慧、中国方案。

10月9日，人权理事会第五十七届会议以协商一致的方式通过中国代表丹麦、法国、肯尼亚和墨西哥共同提交的纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年决议。决议获得广泛支持，截至目前已有120国参与共提。中国倡议在2025年北京世妇会召开30周年之际再次召开全球妇女峰会。30年来，妇女社会地位显著提升，但全面落实《北京宣言》仍然面临挑战。决议旨在重振《北京宣言》精神，反映了各方希望加快实现性别平等、合作应对挑战的共同心声。

法国、芬兰、冈比亚、苏丹、多米尼加、智利、阿根廷、日本等国在决议通过时发言，认为《北京宣言》和《行动纲领》创新性地阐明了性别平等是和平与发展的关键因素，推动全球承认妇女和女童权利的普遍性，并感谢中国牵头提出这一重要倡议。中方决议获得协商一致通过和广泛共提也表明，坚持多边主义，坚持平等和相互尊重原则，秉持建设性对话与合作精神，是人权理事会工作健康发展的应有之义，也是全球人权治理行稳致远的重要启示。

10月10日，人权理事会第五十七届会议协商一致通过中国代表喀麦隆、洪都拉斯、巴基斯坦、土耳其等30国提交的无障碍建设促进所有人享有人权决议。无障碍建设是人类文明进步的标志。2023年9月1日，《中华人民共和国无障碍环境建设法》正式施行。在吸收国际有益经验的同时，中国立法也为其他国家提供了借鉴。联合国首次就这一专题通过决议，将有力增强各方对无障碍建设的认识和关注，促进相关领域国际合作，有利于推动国际人权事业健康发展。

决议通过后，联合国人权高专办及多国向中国表示祝贺。本次倡议以无障碍为窗口，在国际多边平台展现了中国人权理念和发展成就，有助于各方在人权理事会凝聚共识、弥合分歧，通过建设性对话合作促进和保护人权。

中国将继续积极参与人权理事会等多边人权机制工作，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体。

（本报日内瓦电）

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)